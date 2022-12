Lyt til artiklen

Hader du også at vaske vinduer? Kniber det med at nå at hente ungerne, eller magter du ikke selv at fælde bøgetræet i baghaven?

Fortvivl ikke.

Hvis du køber dig til hjælp, kan du nemlig i mange tilfælde trække udgifterne fra i skat.

Det skriver revisorselskabet BDO Danmark i en pressemeddelelse.

For hvor det populære håndværkerfradrag er en saga blot, kan ældre, børnefamilier og andet godtfolk faktisk stadig få hjælp til at løse en lang række opgaver i hjemmet.

Takket være det såkaldte servicefradrag.

»Det er slut med håndværkerfradraget, men servicefradraget lever stadig. Det er mange desværre ikke opmærksomme på,« siger chefkonsulent i BDO, Henning Boye Hansen, og tilføjer:

»Fradraget har især betydning for ældre og for travle børnefamilier. Det er nemlig min oplevelse, at det primært er disse grupper, der køber sig til hjælp med vinduespudsning, rengøring og havearbejde.«

Disse udgifter kan du trække fra Rengøring, herunder vask og strygning af tøj, støvsugning og vask af gulve samt rensning af tæpper, persienner og gardiner, når dette sker i hjemmet.

Vinduespudsning både inde og ude.

Børnepasning, herunder hjælp til at hente børn fra eller transportere børn til daginstitutioner og fritidsaktiviteter, men kun hvis børnepasseren er fyldt 18 år ved årets udgang. Udgifter til lektiehjælp – som ikke sker i forbindelse med pasning – er ikke fradragsberettiget.

Almindeligt havearbejde, herunder lugning, græsslåning og beskæring af buske og træer. Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til træfældning eller til rensning af tag og tagrender og heller ikke til anlæg af ny græsplæne eller ny terrasse. Kilde: BDO Danmark

Han forklarer, at ægtepar i 2022 tilsammen kan trække op til 12.800 kroner fra i skat.

Næste år bliver det lidt mere, nemlig 13.200 kroner.

Han understreger dog, at et fradrag på 5.000 kroner ikke giver en skattebesparelse på 5.000 kroner, men kun på omkring 26 procent af beløbet. Det er den såkaldte skatteværdi af fradraget.