Alting har en ende.

Også hvis man er blevet kåret til Danmarks bedste bank af kunderne hvert eneste år gennem et årti.

Det må Arbejdernes Landsbank sande i Loyalty Groups brancheindex i banksektoren, hvor kunderne bliver bedt om at vurdere deres bank på flere parametre.

Efter ti års dominans og den ene førsteplads efter den anden, må Arbejdernes Landsbank se sig henvist til andenpladsen i målingen for 2021.

Det er Lån og Spar Bank, der vipper dem af pinden med en lillebitte margin.

Dermed er der dømt tronskifte.

»Lån & Spar Bank har igennem det seneste år forbedret bundlinjen og har over en længere periode arbejdet fokuseret på at øge deres kunders tilfredshed – både via den direkte kundebetjening i filialerne, men også via digitale løsninger,« forklarer Lars Jepsen, researchchef i Loyalty Group.

Udover tronskiftet i branchen er den helt store historie, at syv ud af otte banker går tilbage i kundetilfredshed i forhold til året forinden. Nogle af dem drastisk tilbage.

Er du glad for din bank?

Kun Jyske Bank går en lille smule frem.

Der er flere grunde til, at danskerne generelt er blevet mindre glade for deres banker, vurderer Jesper Ring Jakobsen, strategichef hos Mybanker.

»Negative renter har fyldt enormt meget de seneste år. Det har skabt stor utilfredshed og ramt alle bankerne hårdt i de her målinger,« Jesper Ring Jakobsen:

»Nogle banker har også hævet gebyrer, og vi kan ret tydeligt se i vores tal, at det kan skabe noget utryghed for de kunder, der bliver tvunget over i en ny bank ved en fusion – som der jo har været flere af de seneste år.«

Men der er også andre årsager, som bankerne ikke selv har været herrer over.

»Det har også været nogle unikke år, hvor mange medarbejdere har været hjemsendt på grund af corona,« siger Jesper Ring Jakobsen:

»Samtidig har en del nye regler for banksektoren betydet, at medarbejderne må bruge flere kræfter på administrative opgaver for at overholde ny lovgivning i stedet for at tale med kunder. Og det kan også have betydning for kundeoplevelsen.«

Og så til sidst: Danske Bank.

FAKTA: Sådan er bankerne placeret Følgende er Loyalty Groups rangering af bankerne. 4.379 danskere har i målingen vurderet deres bank på produktkvalitet, servicekvalitet, værdi for pengene, image og samfundsansvar. Ud fra svarene har Loyalty Group udarbejdet en indeksscore. Tallet i parentesen er udviklingen i forhold til året forinden. Lån og Spar: 73,8 (-3) Arbejdernes Landsbank: 73,6 (-5) Nykredit Bank: 65,3 (-5,9) Spar Nord Bank: 58,7 (-8) Gennemsnit: 57 Jyske Bank: 54,8 (+0,7) Nordea Bank: 50,9 (-1,3) Sydbank: 48 (-8,8) Danske Bank: 47,4 (-1,1)

I den ene måling efter den anden ser det skidt ud for Danmarks største bank, og det samme er tilfældet hos Loyalty Group, hvor Danske Bank er bundprop.

»De har haft flere ærgerlige sager, men jeg vil godt nuancere den placering lidt,« siger Jesper Ring Jakobsen:

»Vi har analyseret på de knap 300.000 husstande, der har benyttet vores skift bank-service, og faktisk kan vi se, at der er færre og færre kunder, der søger væk fra Danske Bank – i år har vi indtil videre det laveste niveau i fem år. Så det betyder måske, at de er ved at være ude over det værste.«