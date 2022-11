Lyt til artiklen

November har været en fest for elkunder.

For indtil videre har de gennemsnitlige dagspriser ligget under 1 kroner. Men lørdag bliver elpriserne skruet et nøk op.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Lørdag stiger den gennemsnitlige dagspris nemlig til 1,05 kroner ifølge den nordiske elbørs Nord Pool.

Elprisen kan være svær at spå, fordi den i høj grad afhænger af blæst, regnvejr, gaslagre og vedligeholdelse af europæiske kraftværker.

Ifølge Finans vil elprisen ligge på 1,54 kroner i tidsrummet fra klokken 15:00 til 16:00 lørdag.

I oktober landede den gennemsnitlige ugepris for én kilowatt-time elektricitet to gange under 80 øre.

Louise Aggerstrøm, privatøkonom og chefanalytiker hos Danske Bank, har tidligere forklaret, at de faldende elpriser hænger sammen med udbud og efterspørgsel.

»Nogle gange kan udbuddet på strøm stige voldsomt, hvis det blæser meget. Hvis det blæser meget, og der er godt gang i vindmøllerne, så kan det falde sammen med en dag, hvor der er mange, der har sparet på strømmen, så er der mere strøm, end der er brug for,« siger Louise Aggerstrøm.

Dengang var opfordringen, at man trods de faldende elpriser stadig skulle spare på strømmen, selvom elpriserne fristede til det modsatte.

»Det, der er vigtigt, er, at vi kollektivt sparer på strømmen flere dage, hvor der er for meget strøm i systemet, end de dage hvor der er for lidt strøm i systemet,« siger Louise Aggerstrøm.