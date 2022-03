Efter en længere periode med stigende priser på dagligvarer er fårene nu for alvor ved at blive skilt fra bukkene i dagligvarebranchen.

Efter mange år med knivskarp konkurrence og nærmest identiske priser er der ved at opstå større prisforskelle kæderne imellem. Og det giver mulighed for relativt store besparelser.

B.T. gennemførte torsdag 17. marts et opfattende pristjek af 50 dagligvarer i landets fire store dagligvarebutikker på nettet:

Føtex.dk, Coopmad.dk, Nemlig.com og Rema 1000s Vigo kom under lup.

Og resultatet er slående. Fra den billigste butiks kurv med 50 varer ned til nummer to er der godt 14 kroners forskel.

Det kan lyde som et lille beløb, men i pristjek-sammenhæng er det et helt uhørt stort gab mellem nummer et og to i pristjekket.

»Det er bemærkelsesværdigt, men det undrer mig faktisk ikke. Vi ser et knæk på dagligvaremarkedet lige nu, hvor discountbutikkerne går én vej, mens flere andre kæder går i helt andre retninger,« forklarer Mogens Bjerre, lektor på CBS.

På de to første pladser i pristjekket er da også kæder, der slår sig op på pris.

Vinderen er Rema 1000s Vigo-tjeneste, som dermed kan lade sig kåre som Danmarks billigste dagligvarekæde på nettet.

Her koster de 50 varer samlet 733,52 kroner, og det er altså klart den billigste kurv i pristjekket.

Nummer to er Nemlig.com med en kurv, som er godt 14 kroner dyrere. Fra billigst til dyrest i tjekket er det knap 30 kroners forskel.

De usædvanlig store prisforskelle på de fire kæders kurve kan dog ikke kun forklares med, at voldsom inflation tvinger dem til at prioritere anderledes.

Det koster levering Nemlig.com

Man skal minimum købe for 400 kroner.



Leveringen bestilles med et forudbestemt leveringsinterval på en, to eller tre timer.



Man vælger mellem personlig levering, hvor man skal være hjemme, når varerne kommer, eller fleksibel levering, hvor varerne stilles ved hoveddøren.



Der leveres på hele Sjælland, Fyn samt dele af Jylland.



Pris for leveringen er 19-59 kroner, dertil kommer et pakkegebyr. Vigo (Rema 1000)

Der er intet krav om, hvor meget man skal købe for.



Det er privatpersoner, der handler for én, og man skal være hjemme, når varerne bliver leveret.



Prisen for levering afhænger af, hvor meget man køber.



Én pose: 19 kroner

To poser: 29 kroner

Tre poser: 39 kroner

Fire poser: 49 kroner

Derefter koster det fem kroner pr. pose Føtex.dk

Man skal minimum købe for 400 kroner.



Der leveres i et større område af Sjælland.



Man skal være hjemme, når varerne bliver leveret.



Leveringen bestilles med et forudbestemt leveringsinterval på en, to, tre eller fire timer.



Prisen for levering ligger mellem 19 og 49 kroner, dertil kommer et gebyr for pakkeservice. Coop Mad

Man skal minimum købe for 400 kroner.



Leveringsprisen afhænger af, hvor i landet man bor, hvor meget man handler for, og hvornår man ønsker varerne leveret.

Også det faktum, at varerne bestilles på nettet, betyder noget for prissætningen.

»Kunder, der handler dagligvarer på nettet, er måske lidt mindre følsomme over for prisen. De tænker mere over at spare tid, og så er de klar over, at de betaler noget mere for at slippe for turen ned i supermarkedet,« forklarer Mogens Bjerre:

»Det er ren convenience, og det betyder også, at kæderne på online-markedet måske har mindre behov for hele tiden at skæve til hinandens priser og i stedet kan fokusere mere på at drive en lønsom forretning med høj service.«

Sådan gjorde vi Torsdag 17. marts indsamlede B.T. priserne på 50 varer, herunder den billigste variant af 44 dagligvarer i en angiven størrelse samt seks mærkevarer i fire udvalgte online supermarkeder.



Da nogle af varerne ikke fandtes i den vægt, vi gik efter, er nogle af priserne omregnet.



Efterfølgende blev de indsamlede priser sendt til tjek hos supermarkederne. Da priserne i skemaet skal være normalpriser, blev supermarkederne bedt om at komme med rettelser, hvis der havde sneget sig et tilbud ind.

Pristjekket er dog også udtryk for, at dagligvarebranchens mange supermarkedskæder nu for alvor er ved at blive splittet op.

Stigende råvarepriser og energipriser har sendt fødevarepriserne op i historiske niveauer, og det betyder en del for, hvad supermarkedskæderne kommer til at satse på den kommende tid, vurderer Mogens Bjerre.

»Discountsupermarkederne holder virkelig pris-fanen højt i øjeblikket, og det er måske også derfor, at Rema 1000 vinder så markant – fordi de også konkurrerer i discountsektoren,« forklarer Mogens Bjerre:

»Men der er også en del supermarkedskæder, som er klar over, at det ikke giver mening for dem at satse på pris lige nu, for der kan de simpelthen ikke være med. De satser måske mere på service, kvalitet og større udvalg. Det er en bevægelse, som har været på vej, og som bliver forstærket af den uro, der er i markedet lige nu.«