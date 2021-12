Det er dyrt at bo i Aarhus, det er efterhånden gået op for de fleste.

Alligevel er nogle boliger lidt ud over det sædvanlige.

Det er blandt andet dem, du kan se her, som er de dyreste, der er solgt i Aarhus Kommune i 2021 ifølge tal fra Boliga.dk.

Rønnevej 9 ligger, hvor den røde marker er placeret. Boligen er solgt for 18.000.000 kroner, hvilket giver den en femteplads over de dyreste boliger solgt i Aarhus Kommune i 2021. Så har ejeren til gengæld også fået hele 357 m² i Risskov tæt på strand, by, og som det kan ses – strand.

Foto: LILIENHOFF

Denne udsigt har kostet intet mindre end 19.000.000 kroner. Villaen er også så godt som ny fra 2017, og så får man både pool, havudsigt og 180 m² bolig.

Foto: LILIENHOFF

For samme pris, nemlig 19.000.00 kroner kunne man få denne udsigt fra hoveddøren. Når ejeren forlader hoveddøren igen, er der til gengæld ikke langt til byen. Villaen på 260 m² er nemlig placeret i Aarhus C.

Igen i Aarhus C er denne bolig, der er solgt for 20.000.000 kroner. Den er 256 m² og ligger i det eftertragtede Marseliskvarter i Aarhus.

Foto: Lokalt Liebhaveri

På en absolut førsteplads over dyreste boliger solgt i Aarhus Kommune ligger denne villa på 287 m², der har kostet intet mindre end 29.000.000 kroner.