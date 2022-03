Priserne buldrer op i Danmark, og det udløste i februar den største stigning i forbrugerpriserne i over 30 år.

Inflationen landede på 4,8 procent. Det er en stigning fra 4,3 procent i januar.

Vi skal helt tilbage til 1989 for at finde et inflationstal på 4,8 procent. Der er altså tale om historiske prisstigninger i det danske samfund.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I følge Palle Sørensen, cheføkonom i Nykredit, gør de vilde prisstigninger ondt på danskerne.

»I næsten et årti har vi vænnet os til en inflation ofte betydeligt under 2 procent, så det gør ondt ude ved danskerne, når priserne stiger, som de gør i øjeblikket. Særligt fordi lønningerne ikke følger med inflationen,« skriver Palle Sørensen blandt andet i en kommentar:

»I kroner og øre betyder stigningen i priserne, at en børnefamilie i dag skal bruge 21.600 kr. mere end sidste år for at købe de samme varer og tjenester.«

I Danske Bank påpeger cheføkonom Louise Aggerstrøm Hansen, at energipriserne fortsat bidrager kraftigt til den stigende inflation, men at også fødevareprisernes himmelflugt nu spiller en stor rolle.

I februar lå fødevareprisernes inflationsrate på 5,7 procent. Et nærmest uhørt højt tal.

Louise Aggerstrøm Hansen mener ikke, at en inflationsrate på 4,8 procent er toppen.

»Som det ser ud lige nu, er det værste på inflationsfronten endnu ikke bag os, og vi forventer et væsentligt højere tal i marts, hvor prisstigningerne kan komme op over fem procent. Det helt store spørgsmål er selvfølgelig, hvad der kommer til at ske med energipriserne fremadrettet. Hvis der ikke kommer mere ro på priserne snart, så vil 2022 byde på den højeste årlige inflation i over 30 år,« skriver Louise Aggerstrøm Hansen:

»Det kan ikke undgå at få betydning for danskernes købekraft – jo mere vi skal bruge på at betale el- og varmeregninger, jo mindre har vi at bruge til alt muligt andet. Danskerne har i gennemsnit forholdsvist velpolstrede økonomier, og dermed muligheder for at bruge af deres opsparing, men der er ingen tvivl om, at dette vil tage toppen af forbrugernes købelyst herhjemme.«