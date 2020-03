Af de mange tusinde boliger, der er til salg på det danske boligmarked lige nu, er der dem, som er lidt lækrere end gennemsnittet.

Det hjælper selvfølgelig, hvis det er sælgerens job at indrette og skabe stil, som det netop er tilfældet for disse boliger, som Boliga.dk har samlet, og som altså er så heldige at være udstyret med beboere inden for den danske arkitektur- og designverden.

Her får du "den gode smag” med i dit huskøb

Almevej, Hellerup

Ejeren af den 207 kvadratmeter store, moderne liebhaverbolig i Hellerup nord for København er designeren Christian Dam, der står bag tøjmærket Costummade.

Ejendommen er fra 2011 kommer og har blandt andet en grøn have midt i huset, specialfremstillede døre og et snedkerkøkken. Du kan købe det for 24,9 millioner kroner.

Se huset her.

Vedbæk Strandvej, Vedbæk

At ejeren er indretningsarkitekt, er tydeligt i hver af de 296 kvadratmeter i denne liebhavervilla fra 2013, som ligger på den eksklusive kyststrækning lige nord for København.

Foto: Ivan Eltoft Nielsen Vis mere Foto: Ivan Eltoft Nielsen

Med otte værelser, stuer med dobbelt loftshøjde og au pair-afdeling er der også meget plads at indrette. Huset er til salg for 19,5 millioner kroner.

Se huset her.

Kronprinsensvej, Frederiksberg

Arkitekt-parret, der ejer huset fra 1893 på Kronprinsensvej i københavnerbydelen Frederiksberg, har ombygget den 253 kvadratmeter villa med blandt andet ovenlys, markante trapper, metalbjælker og etager i vekslende niveauer.

Huset har seks værelser og er ifølge Boliga.dk udbudt til salg for 17,8 millioner kroner.

Se huset her.

Gyvelvej, Hornbæk

Julie Brandt - datter af modeparret Erik og Margit Brandt - har designet det 158 kvadratmeter store sommerhus i Hornbæk, som stod færdig i 2018.

Den luksuriøse feriebolig er indrettet med eksklusive materialer som marmor, egetræsplanker og et snedkerkøkken i røget eg. Huset er til salg for 9.495.000 kroner.

Se huset her.

Pilevænget, Randers

Det er endnu en indretningsarkitekt, der er har indrettet sig i det østjyske i Randers i et 156 kvadratmeter stort, moderne hjem der vandt en arkitekturpris i 2004, da det blev bygget.

Huset spreder sig over flere plan og har blandt andet et stort, åbent køkken-alrum med store glaspartier og udgang til terrasse. Det er til salg for 5.150.000 kroner.

Se huset her.