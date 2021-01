Sidste år indbragte de største villahandler rekordstore millionbeløb - og årets dyreste salg endte endda på et hammerslag, der var helt oppe og kysse svimlende 150 millioner kroner.

Om 2021 kommer til at gøre sin forgænger kunsten efter, vil tiden vise; men for nu er der i hvert fald flere huse til salg for kæmpestore millionbeløb. Allesammen ligger på eksklusive beliggenheder i liebhaver-enklaverne nord for København med den eftertragtede udsigt til vand.

Det viser boligmediet Boliga.dks liste over de absolut dyreste villaer til salg i Danmark lige nu.*

Her er landets dyreste huse til salg lige nu:

3. Vedbæk og Espergærde

I øjeblikket er der ikke bare én, men to luksuriøse villaer udbudt til salg for 50 millioner kroner. Det placerer dem på en delt tredjeplads over landets dyreste huse til salg.

Den ene er en 371 kvadratmeter stor villa fra 1975, som ligger i første række ud til Øresund på Immortellevej i Vedbæk.

Det rummelige hjem kan prale af otte værelser, et anneks til gæster eller au pair, en tennisbane og en privat badebro.

Vedbæk. Foto: Ivan Eltoft Nielsen

Lidt længere nordpå af kyststrækningen på Gammel Strandvej i Espergærde ligger det andet millionhjem - en 632 kvadratmeter stor palævilla fra 1910.

Her får du også en beliggenhed lige ved vandet, og så følger der - udover 18 værelser - også en parkeringskælder med plads til flere biler med i prisen.

2. Taarbæk

"Et stenkast fra vandet" er ikke en overdrivelse, når det gælder placeringen af udsigtsvillaen på Strandvejen i Taarbæk, som er til salg for 55 millioner kroner - og altså det næstdyreste hus, der for øjeblikket er udbudt til salg i landet.

Pragthjemmet fra 1920 - med 11 værelser fordelt på 373 kvadratmeter - ligger nemlig i vandkanten med egen strand og badebro.

Taarbæk. Foto: Ivan Eltoft Nielsen

1. Kongens Lyngby

Christianelyst er en af de mere markante ejendomme ved Bagsværd Sø i Kongens Lyngby og ligger på grund, der tæller over én hektar jord, som går helt ned til vandet.

Det over 200 år gamle palæ har 614 kvadratmeter bolig fordelt på 16 værelser - og så er der også en sidebygning med plads til heste. Hele molevitten kan købes for intet mindre end 60 millioner kroner. Ejendommen har været til salg i flere år - og selvom huset er landets p.t. dyreste til salg, får du det altså nu med en rabat på otte millioner kroner.

Kongens Lyngby. Foto: Home Charlottenlund

*Der er kun medtaget huse, som er udbudt offentligt til salg og vises på Boliga.dk.