Det er vejrrekordernes sommer. Mens Sydeuropa sveder og brænder, er regnen ubønhørligt væltet ned over det danske sommerland i juli, som satte nedbørsrekord med 140,8 millimeter regn.

Nu melder det nordligste Norge om en vild varmerekord.

På ellers iskolde Svalbard nord for polarcirklen har isbjørnene måtte tage kolde dukkerter for at køle sig ned i det rekordvarme sommervejr. Det skriver Dagbladet.no.

»For første gang har der været målt over polarklima på de arktiske stationer, det vil sige middeltemperatur (døgnets middeltemperatur, red.) på 10 grader eller mere. To stationer endte over,« siger meteorolog Helga Tiller Tajet fra Meteorologisk Institut i Norge i en pressemeddelelse.

Ved Svalbard lufthavn blev den højeste gennemsnitstemperatur målt. Med 10,1 grader lå middeltemperaturen her hele 3,1 grader over normalen.

Det nordlige Norge har haft en meget tør og varm juli med maksimumtemperaturer på over 30 grader, mens det sydlige Norge ligesom Danmark er druknet i regn.

Mest vand er der væltet ned over nordmændene ved stranden i Rogaland lidt nord for Stavanger.

Her faldt der hele 503,5 mm regn i juli. Altså næsten tre gange så meget regn som den danske nedbørsrekord i juli.

Det er meget vand. Det betyder nemlig, at himlen har væltet over 50 fyldte 10 liters spande med vand ned over hver eneste kvadratmeter jord over de stakkels nordmænd i Rogaland i juli.

Værst gik det ud over beboerne i Rogaland 4. juli, hvor der på et døgn faldt abnorme 101,3 millimeter regn.

Til sammenligning var den tørreste plet i Norge i juli Bø i Vesterålen i Nord-Norge. Her faldt der blot 8,3 millimeter regn svarende til en enkelt halvkraftig byge på en hel måned.