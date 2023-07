Søndag mellem klokken 14 og 15 kan du tjene penge at bruge strøm.

Jo, den er god nok.

Det skriver Børsen.

Ifølge mediet vil prisen vest for Storebælt komme ned på minus 3,3 kroner pr. kWh.

Og dermed får man penge for at bruge strøm, selv når elafgiften er trukket fra.

Imellem klokken 14 og 15 får man lige under tre koner for hver kWh, man kan bruge.

Vinden og overskydende strøm fra Holland, får blandt andet prisen ned, fortæller Henrik Møller Jørgensen, der er indehaver af elprisprognosetjenesten Grønnere Elforbrug, til Børsen.

»Derfor falder prisen, især vest for Storebælt, hvor den kommer ned i minus 3 kroner pr. kWh – efter du har betalt den nye elafgift, transporten og momsen.«

Fra 1. juli er det ellers blevet lidt dyrere at tænde for strømmen herhjemme.

Det skriver Ritzau.

Lørdag udløb det halve år, hvor et flertal af Folketinget havde besluttet, at elafgiften skulle skrues ned til EUs minimumssats, som lyder på 0,8 øre per kilowatt-time.

Ifølge brancheorganisationen Green Power Denmark betyder det, at den gennemsnitlige familie skal betale 1723 kroner mere for deres el i andet halvår af 2023 i forhold til det første.

»Det betyder også, at hvis man har den høje afgift i et helt år, så er vi et godt stykke oppe over 3000 kroner mere for en almindelig familie,« siger Kristian Jensen, som er administrerende direktør i Green Power Denmark til Ritzau.

I det østlige Danmark vil selve strømmen være gratis søndag, men med elafgifter og tariffer vil det stadig komme til at koste penge at bruge den.