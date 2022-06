Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Når 51-årige Britta Christensen fra Kolding går i supermarkedet og køber ind til dagen og vejen, er hun nærmest begyndt at lukke øjnene, når hun skal svinge dankortet oppe ved kassen.

De summer, hun ser på den lille skærm, er for abnorme. Især én vare har de seneste uger fået hende til at spærre øjnene op.

»Prisen for oksekød er ved at være vanvittig. Vi er specifikt begyndt at lave retter, hvor man ikke skal bruge hakket oksekød. Vi får ikke lige så ofte lasagne, som vi gjorde før i tiden for eksempel. Det er simpelthen blevet for dyrt,« fortæller Britta.

Og Britta har ret. Prisen for oksekød er lige nu en decideret gyser.

Tag bare prisudviklingen for en pakke med 500 gram hakket oksekød med en fedtprocent på 8-12.

Da B.T. gennemførte pristjek i april 2021, kostede pakken 29,95 kroner. I februar 2022 kostede den 34,95 kroner. Nu koster den 49,95 kroner.

En prisstigning på svimlende 43 procent på fire måneder og helt vilde 67 procent over et år.

Ifølge Danmarks Statistik er gennemsnitsprisen for oksekød i Danmark steget med 22,4 procent på et år. I det tal er indregnet tilbudsvarer.

Britta Christensen. Vis mere Britta Christensen.

Det er med afstand den kødtype, som er steget mest i pris over de 12 seneste måneder.

Og det er der et par meget konkrete årsager til, forklarer Martin Brauer, cheføkonom i Landbrug & Fødevarer.

»Den vigtigste årsag er, at der er kommet mindre oksekød på markedet. Produktionen af oksekød er stagneret og står til at falde svagt i år. Og den primære årsag til det, er, at foder til køer er blevet meget dyrere,« forklarer Martin Brauer.

Samtidig er efterspørgslen på oksekød eksploderet det seneste år.

Under corona-nedlukningerne forkælede mange danskere sig selv med dyre oksebøffer, og efter nedlukningerne blev ophævet, er vi styrtet ud på restauranter, ligesom udskudte fester som bryllupper og runde fødselsdage afholdes igen i stort omfang.

»Alt det betyder, at der virkelig bliver købt noget oksekød derude. Og kombinationen af et stagnerende udbud og stor efterspørgsel gør, at priserne stiger. Som det ser ud lige nu, kommer vi til at se stigende priser resten af året.«

En melding, der kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på forbrugere som Britta Christensen.

Hun gør nu en stor indsats for at nedbringe omkostningerne til oksekød.

»Jeg tjekker tilbud. Kan man få 500 gram hakket oksekød for 30 kroner, så kan jeg godt finde på at købe ti pakker. Det har jeg aldrig gjort før. Og jeg kan finde på at køre efter tilbud. Det har jeg heller aldrig gjort før,« siger Britta Christensen.

Og det er en øvelse, Britta godt kan forberede sig på at mestre.

Der er nemlig ikke udsigt til, at det bliver billigere at købe oksekød lige foreløbig.

»Det er altid svært at spå om priser, men alt tyder på, at vi får stigende priser resten af året, og så rammer vi et niveau, hvor det stagnerer,« forklarer Martin Brauer:

»Der kan godt gå to-tre år, før vi oplever fald i fødevarepriserne – for eksempel på oksekød.«