Det blev varslet tidligere på måneden. Nu er det blevet virkelighed.

Nordea Kredit har åbnet et fastforrentet 4-procentslån med 30 års afdragsfrihed. Det skriver banken i en pressemeddelelse.

En udvikling, der resulterer i den højest registrerede rente på realkreditlån med op til 30 afdragsfrie år.

Og når renten stiger, bliver det dyrere at låne penge. Faktisk vil der være en ekstraregning på op til 619.000 kroner per lånt million.

»For bare fjorten måneder siden var renten nede i 1 procent, og den er dermed strøget i vejret på ganske kort tid,« lyder det fra Lise Nytoft Bergmann, der er chefanalytiker og boligøkonom hos Nordea Kredit.

»Det er særligt ærgerligt for de boligejere, der nærmer sig pensionsalderen, og som havde regnet med, at afdragsfriheden ville give et solidt boost til deres budget i seniorårene. Nu er renten steget, og det har fået stor betydning for den månedlige ydelse.«

Da renten var 1 procent, lå den månedlige betaling på 990 kroner efter skat. Med en rente på 4 procent er tallet hele 2.710 kroner.

Den månedlige ydelse er altså blevet næsten tre gange så høj. Og når de 30 år er gået, vil man have lagt 2.011.000 kroner i renter, bidrag og den endelige indfrielse af lånet.

Da renten var 1 procent, ville man efter 30 år have lagt 1.392.000 kroner. Samlet er det altså blevet 619.000 kroner dyrere at låne en million.

Når renten bliver så meget dyrere, skyldes det især den stigende inflation. I marts blev inflationen målt til 5,4 procent, hvilket er den største stigning i forbrugerpriserne i over 35 år.