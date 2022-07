Lyt til artiklen

På trods af talrige forudsigelser om, at inflationen i USA stort set havde toppet, viser nye tal for juni, at inflationen i verdens største økonomi fortsat blæser i vejret.

9,1 procent steg forbrugerpriserne juni, hvilket var en stigning fra 8,6 procent i maj. Vilde tal, lyder det.

»Det er meget højere end ventet. Vi skal endnu engang tilbage til 1980'erne for at finde en højere inflation,« lyder det i en kommentar fra Kim Blindbæk, seniorøkonom i Sydbank.

Hos Danske Bank kalder chefanalytiker Mikael Olai Milhøj de seneste tal for 'voldsomme'.

Han mener, at det kommer til at føre til endnu en markant renteforhøjelse hos den amerikanske centralbank senere på måneden.

Renteforhøjelser, der har vist sig også at påvirke renter andre steder i verden – eksempelvis de danske realkreditrenter.

En ny renteforhøjelse kan dog skubbe i retning af en recession, lyder vurderingen.

»Det er dog ikke uden risiko, at den amerikanske centralbank er gået i gang med en hurtig og markant stramning af pengepolitikken. Vi synes, det er svært at se, at man undgår at bremse efterspørgslen så meget, at det udløser en recession inden for et års tid,« skriver Mikael Olai Milhøj i en kommentar:

»USA er verdens største og vigtigste økonomi, og derfor vil det også ramme resten af verden, herunder Europa og Danmark, hvis det sker.«

Også hos Sydbank er forventningen nu, at renten i USA for anden gang i træk vil blive hæve med 0,75 basispoint, når Federal Reserve mødes i slutningen af juli.