Selvom millioner af danskere er sendt hjem for at arbejde i disse dage, er det langtfra kun arbejde eller børnepasning, vi fordriver tiden med.

Danskere i hobetal sætter sig foran skærmen og køber varer i massevis på nettet, og i flere brancher har det udløst et decideret boom.

Det viser tal fra Pricerunner, som den seneste uge har haft 40 procent flere besøgende sammenlignet med samme periode sidste år.

Helt oplagt er det, at søgninger efter dagligvarer er steget markant, ligesom søgninger på håndsprit er eksploderet med en stigning på 5.000 procent, forklarer Pricerunners direktør, Martin Andersen, der beskriver jagten på håndsprit som 'desperat'.

Men også mange andre kategorier og butikker buldrer fremad.

Det er for eksempel butikker, der sælger tv-skærme, køkkenmaskiner, spillekonsoller, brætspil og ting til haven, der pludselig har fået rigtig, rigtig travlt.

»Folk forbereder sig virkelig til en ny situation, hvor de skal være mere i hjemmet. Der er nogle steder, hvor efterspørgslen er steget så hurtigt, at man har meget svært ved at følge med,« forklarer Martin Andersen:

»Men varerne kommer ud. Der er rigtig mange steder, hvor man er vant til sådan et tryk, når der er Black Friday eller julehandel, så man kan godt håndtere det. Der kan dog godt gå et par ekstra dage.«

Det er dog ikke kun fest og farver for den samlede nethandel.

Der er også dystre, dystre udsigter visse steder.

»E-handlen er blevet splittet i flere dele. Nogle oplever et forrygende boom, nogle halter, og nogle oplever en ren deroute, hvor salget er forsvundet fra den ene dag til den anden,« forklarer Niels Ralund, direktør i Foreningen for Dansk Internethandel:

»Når man er derhjemme, skal det hele fungere. Så vi ser en del salg af ting, der kan underholde: fjernsyn, spillekonsoller, computere. Men vi ser også mere praktiske ting: sutter, medicin, vådservietter. Det er måske ikke så meget den lækre kjole, der er salg i lige nu.«

Martin Andersen har også været i kontakt med flere kunder, hvor der er tale om et kollaps i salget.

»Jeg talte med en, der sælger kufferter. Det er kritisk for ham. Generelt ser vi et faldende salg af alt, hvad der har med rejser at gøre, og vi ser også et fald i salg af cykler og andre ting, der egner sig til, at man skal være ude og på farten.«

Én kategori bider Martin Andersen mærke i.

FAKTA: Her er de varer, danskerne søger mest efter lige nu Ekspempler på varer, hvor Pricerunner oplever en stigning i antallet af søgninger i disse dage: Tv er steget 30 %

Skærme er steget med 22 %

Spillekonsoller er steget med 55 %

Fødevarer – drikkevarer er steget med 52 %

Medieafspillere er steget med 84 %

Sundhed(termometre) er steget med 394 %

Håndkøbsmedicin er steget med 40 %

Havemaskiner er steget med 62 %

Mad til kæledyr er steget med + 10000 %

Plæneklippere er steget med 162 %

Træningsudstyr er steget med 238 %

Højtryksrensere er steget med 100 %

Køkkenmaskiner er steget med 30 %

Træningsmaskiner er steget med 114 %

Hobbymaterialer (garn) er steget med 102 %

Brætspil er steget med 48 % Kilde: Pricerunner.

»Salget af mad til kæledyr via e-handelsplatforme har vi set en meget voldsom vækst i,« siger han og henviser til en vækst på 10.000 procent i perioden:

»Det er helt vildt, og det lægger selvfølgelig pres på nogle af de butikker, der sælger de her varer.«

Og så har han et budskab til alle dem, der sidder og leder efter håndsprit:

»Der er faktisk håndsprit derude,« siger Martin Andersen:

»Vi ser, at der kommer små partier hjem hist og her, så det er bare med at holde sig opdateret, for det er faktisk til at få, selvom det er svært.«