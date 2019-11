Når Kian Cronfelt bliver ramt af hovedpine, søger han mod den første og bedste butik for at lindre smerterne: ofte 7-Eleven.

Og her bliver han så ramt af prishammeren. For selvom Panodil-pillerne og næsesprayen er helt ens, er de betydeligt dyrere her end hos de fleste andre butikker. Og 7-Eleven er langt fra den eneste kæde, som skruer solidt op for prisen på medicin.

»Jeg synes, det er dårlig stil, at man nærmest fordobler prisen på hovedpinepiller. Nu vil jeg købe mine panodiler et andet sted,« erklærer 24-årige Kian Cronfelt, da B.T. møder ham på Kultorvet i København.

At kæderne skruer seriøst på prisknappen, når det gælder håndkøbsmedicin, chokerer ikke ligefrem Mogens Bjerre, lektor på CBS.

»Når man står med ondt i hovedet eller halsen, tænker man som kunde ikke over, hvad hovedpinepiller og den slags koster. Mange køber det bare det første og bedste sted,« forklarer han:

»Det betyder, at der også er et element af, at butikkerne tænker: ’Hvis man kan tage de her priser for det, hvorfor så ikke bare gøre det?’.«

Men hvor betaler du så noget nær fyrstelige summer for at lindre forkølelse og hovedpine, og hvor gør du klogt i at lægge dine penge?

For at svare på de spørgsmål har B.T. købt pakker med 10 Panodiler, 20 Ipren, en Otrivin næsesray og en pakke med 24 Strepsils i 18 forskellige detailkæder.

Billigst er kæden Normal. Her kan du få de fire præparater for en samlet pris på 144 kroner. Dermed er Normal vinder af B.T.’s pristjek af håndkøbsmedicin i detailkæder.

Dyrest er det at købe en kurv med Otrivin, Ipren, Strepsils og Panodil hos tankstationen Q8.

Her skal du slippe 200,8 kroner for de fire varer – og det er knap 39 procent dyrere end hos testvinderen Normal.

Den slags priser betaler Per Davidsen fra Helsinge ikke.

Han køber sin medicin på apoteket, hvor det ofte kan være billigere, fordi man eksempelvis kan få pillerne i større mængder end i detailhandlen.

Alligevel er Per forbløffet, da B.T. præsenterer ham for de store prisforskelle mellem detailkæderne.

»Det er vildt, og det er alt for dyrt. Det er urimeligt, at det er så dyrt,« siger 54-årige Per Davidsen:

»Jeg køber det ikke selv sådan nogle steder, men jeg kan godt forstå, at folk gør det, for det er nemt og hurtigt.«

Netop elementet af nemt og hurtigt gør, at flere butikskæder føler, det er okay at tage høje priser.

»Det er en af de varer, hvor det lidt er en form for service, at butikskæderne overhovedet har dem på hylderne,« forklarer Bruno Christensen, ekspert i detailhandel:

»Holdningen er måske lidt: Hvis du vil have den slags ting her, hvor det er nemt og bekvemt, så må du også betale lidt ekstra for det.«

Tilbage på gaden i København forklarer 25-årige Mathias Jürgens, at han både køber medicin i Netto, 7-Eleven og på apoteket.

Han er nærmest lidt imponeret over, at nogle kæder kan slippe afsted med den slags priser.

»Det er jo genial forretning, at man kan tage den pris uden at tabe kunder. Men som kunde er det jo øv,« siger Mathias Jürgensen.

Alligevel køber han dyrt ind i ét specielt tilfælde:

»Hvis jeg er fuld eller har tømmermænd, så køber jeg det bare. Så er man ikke så kritisk indstillet.«