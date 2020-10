Billigt er på alle måder et relativt fænomen - både fra person til person, ting til ting - og når det gælder de danske huspriser; i høj grad også fra landsdel til landsdel.

Nogle steder er årets nyslåede husejere nemlig kommet til sine kvadratmeter for bare 50.000 kroner - mens det andre steder har kostet otte millioner kroner at overtage nøglerne til nabolagets billigste hus.

Det viser en opgørelse, som Boliga.dk har lavet over de kontante priser, som de billigste huse i hver af landets kommuner er solgt for i år.

Husmarkedet i hovedstadskommunen Frederiksberg er landets dyreste, og her ligger den billigste handel i år, da også på et niveau, hvor langt de færreste områder af landet kan følge med.

Her er en villa på 116 kvadratmeter nemlig blevet solgt for 8,15 millioner kroner - og en solid kvadratmeterpris på over 70.000 kroner. Det er langt foran den næstdyreste af de billige handler, som er en villa solgt i Gentofte Kommune til 3,9 millioner kroner.

Men selvom der er langt fra Frederiksberg- til Gentofte-handlen, ligger de knap fire millioner kroner for kommunens billigste hus stadig over de dyreste hushandler i hele 68 kommuner.

Det er et godt billede på spredningen på det danske boligmarked, forklarer boligøkonom Mira Lie Nielsen, der er chefanalytiker i Nykredit:

»Det er meget tydeligt eksempel på, hvor stor forskel der er på de højeste og laveste priser i landets kommuner. Markedet på Frederiksberg er for de få, da der ikke er så mange villaer i kommunen og heller ikke er mulighed for at udstykke nye grunde. Derfor er husene også meget eftertragtede med nogle meget pengestærke købere, hvilket afspejler sig i prisen,« siger hun til Boliga.dk.

Billigere end billigt

50.000 kroner for en villa, kan langt de fleste derimod nok godt blive enige om, er rigtig billigt - og det er da også lige præcis det, som køberne har givet for landets billigste solgte huse i år, som ifølge tal fra Boliga.dk ligger i henholdsvis Vejen og Vesthimmerlands Kommune.

Vejen og Vesthimmerland er ikke de eneste steder, hvor huskøberne til de billigste huse er kommet til deres nye adresser for beskedne beløb. I yderligere ni kommuner; Aabenraa, Sønderborg, Esbjerg, Lolland, Faaborg-Midtfyn, Kalundborg, Tønder, Ringkøbing-Skjern og Norddjurs er de billigste hushandler også indgået for under 100.000 kroner:

»Forskellen på top og bund er så vanvittig stor, at det kan virke helt absurd for nogen, at man kan købe et hus til 50.000 kroner. Det er nok langt fra samme kvalitet som villaen til otte millioner på Frederiksberg - de billigste salg i de billigste kommuner er ofte i en stand, som kræver en del arbejde. Men det understreger stadigvæk, at du kan få rigtig meget for pengene, hvis du kigger væk fra de store byer,« siger Mira Lie Nielsen til Boliga.dk.

Husene, der blev solgt for 50.000 kroner i Vesthimmerlands og Vejen Kommune er noget billigere, en de billigste huse udbudt til salg i de to kommuner lige nu: I Vejen kan du købe en 124 kvadratmeter stor villa i Thorsted for 345.000 kroner - og i Vesthimmerlands koster den billigste villa 125.000 kroner for 79 kvadratmeter.

I øjeblikket er der 15 kommuner, hvor der er huse til salg, som er billigere end den billigste handel indtil videre i år - og hvor der altså stadig er mulighed for at gøre områdets billigste huskøb i år.

Se det billigste hussalg i din kommune her.

Se de billigste udbudte huse i din kommune her.