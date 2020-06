38 millioner danske kroner.

Det er et beløb i et niveau, som de fleste helt almindelige mennesker nok kan have lidt svært ved at forestille sig - men det er intet mindre end det vilde beløb, som Danmarks dyreste ejerlejlighed er udbudt til salg for.*

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Helt generelt skal der nok lidt gang i forestillingsevnerne, når det gælder den 278 kvadratmeter store luksusbolig - det er nemlig et såkaldt projektsalg, hvor man køber et hjem, inden det er færdigbygget.

Da byggeprojektet ved Tuborg Havnepark i Hellerup gik i gang for halvandet år siden, var der da heller ikke meget andet en luft og en placering med udsigt til vandet, der hvor den seks-værelses store liebhaverlejlighed på syvende etage skal være.

Men i dag ser det noget anderledes ud ifølge ejendomsmægler Nikolaj Møller Andersen fra Home København City, der står for salget af lejlighederne i projektet; Tuborg Strandeng.

»Da vi startede med at sætte lejlighederne i byggeriet til salg, var der tre år til indflytning og ikke meget at se fysisk på stedet. Men i dag står skelettet af de rå betonvægge klar - og de mangler kun at bygge tre etager mere,« siger han til Boliga.dk.

»Det betyder også, at vi nu kan tage køberne med ud og se lejlighedernes dimensioner og udsigten, som de også siger, er meget bedre i virkeligheden,« siger Nikolaj Møller Andersen.

Endnu dyrere på vej

38 millioner kroner er objektivt set rigtig mange penge, men udsigtslejligheden i to plan er faktisk ikke det dyreste hjem i det nye byggeri: de øverste etager huser nemlig lejligheder, der kommer til at koste endnu mere.

»Vi har hele tiden fire- fem lejligheder til salg af gangen, og der er stadig lejligheder, der ikke er kommet offentlig til salg endnu - en af dem, der kommer til salg, kommer til at koste 46 millioner kroner,« fortæller Nikolaj Møller Andersen til Boliga.dk.

En udbudspris på 46 millioner kroner er meget tæt på rekorden, som den dyreste ejerlejlighed udbudt til salg i Danmark nogensinde.

Den plads indtog Joe and the Juice-stifteren Kaspar Basse nemlig med sin 474 kvadratmeter store lejlighed i indre København, da den kom på markedet tilbage i 2016 til en svimlende pris på 50 millioner danske kroner - som senere blev sat ned med fem millioner kroner.

Til de 38 millioner kroner er det nu, lejligheden i Tuborg Strandeng, der kan kalde sig landets dyreste ejerlejlighed til salg. Den overtog den eksklusive plads fra en af sine nabolejligheder i samme byggeri, der var udbudt til salg for 35 millioner kroner. Boligen er dog ikke længere offentligt til salg, men Nikolaj Møller Andersen ønsker ikke at bekræfte, om den er solgt.

Se Danmarks dyreste lejlighed her.

*Der er medtaget ejerlejligheder, der er udbudt offentligt til salg og som findes på Boliga.dk.