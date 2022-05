Snart kan du spise dit engangsservice efter brug.

I hvert fald hvis det står til Tekonologisk Insitutut, der sammen med fødevarevirksomheder og producenter har kastet sig over en helt særlig mission.

De vil nemlig udvikle en ny type engangsbestik og kaffekopper, der kan ryge direkte i kompostbunken. Eller i munden.

Øverst på listen er en isske og en to-go kop, der kan bearbejdes i fordøjelsessystemet eller kompostspanden.

»Vi har med vilje valgt to svære eksempler på produkter: Skeen skal være stærk nok til at kunne bruges i hård is, mens koppen skal kunne holde til varme væsker i 90 minutter,« lyder det fra sektionsleder Eva-Marie Lange, Teknologisk Institut i en pressemeddelelse.

»Lykkedes det, kan vi potentielt overføre viden og dele af teknologien og andre sidestrømme til andre produkter.«

Den spiselige ske skal produceres af sidestrømme (restprodukter fra fødevareproduktion, red.) af figenstænger og klid. Og i første omgang er det altså kun skeen, der bliver spiselig.

»At kaffekoppen ikke bliver spiselig, er fordi kaffeavner (restprodukt fra kaffebønner, red.) endnu ikke er fødevaregodkendte. Kaffeavner bliver i dag brændt og udnyttelsen af disse fibre til produktion af emballage er derfor optimal,« lyder det fra sektionsleder Eva-Marie Lange.

Håbet er, at udviklingen af de nye produkter, kan erstatte de 340 millioner stykker engangsservice med og af plastik, som årligt anvendes i Danmark.