Der er nogle ting, de fleste danskere kan blive enige om.

Det var en god fodboldsommer i ’92, der er ikke noget som sæsonens første jordbær med kold fløde, og et sommerhus skal ligge i naturskønne omgivelser.

Vi køber i hvert fald rigtig mange sommerhuse: blot i de seneste tre år er det blevet til over 20.000 handler på landsplan, og mange af os køber i de samme områder.

Det viser tal fra boligsitet Boliga.dk.

Landets absolut mest populære sommerhusområde ligger i det vestlige Nordsjælland omkring Nykøbing Sjælland, hvor der er blevet lavet 688 sommerhushandler mellem 2017 og 2019*.

Området har kyststrækning til både Isefjorden, Sejerø og Hesselø Bugt, hvilket også er en af grundene til stedets popularitet hos sommerhuskøberne.

Det fortæller ejendomsmægler Henrik Pedersen, der er indehaver af Home Rørvig, der lige nu har flest sommerhuse til salg i området.

»Mange søger herop på grund af strandene, naturen og livet omkring havnebyerne, men det er også et område med et prisniveau, hvor mange kan være med. Der er sommerhuse i prislejet fra 450.000 til otte millioner, så det et bredt spænd,« siger han til Boliga.dk.

I øjeblikket er sommerhusene i postnummeret Nykøbing Sjælland udbudt til 19.200 kroner pr. kvadratmeter, hvilket er lige under to millioner for et gennemsnitligt sommerhus på 100 kvadratmeter.

Til sammenligning koster sommerhusene i Gilleleje og Vejby - nummer seks og syv på listen over områder med flest sommerhushandler - 30.600 og 28.800 kroner for en kvadratmeter.

Vandkanten lokker

På anden og tredjepladsen over de mest populære sommerhusområder - målt på antal handler - ligger Ebeltoft i Østjylland og Væggerløse på det sydlige Falster, hvor der er blevet lavet 623 og 549 handler i løbet af de seneste tre år.

Ligesom Nykøbing Sjælland ligger områderne på landets mere end 8.700 kilometer lange kystlinje, hvilket også her er med til at tiltrække køberne, fortæller Morten Skovholm, indehaver af Home Rønde - Syddjurs.

»Ebeltoft er så populært, fordi det ligger i et fantastisk naturområde med børnevenlige strande og lang kystlinje ud til Kattegat. Derudover er det et ferieområde, hvor der er meget at give sig til for familierne, men det er stadigvæk ikke “overturistet”,« siger han til Boliga.dk.

På det sydlige Djursland koster sommerhusene 18.800 kroner pr. kvadratmeter - du skal altså give omkring 1,8 millioner kroner for en feriebolig på 100 kvadratmeter.

Hav og priser er også det, der spiller ind i popularitet hos sommerhushandlerne i postnummeret Væggerløse, hvor man blandt andet finder ferieområdet Marielyst.

Det fortæller Jørgen Danielsen fra Home Nykøbing Falster, der er mæglerforretningen med flest sommerhuse til salg i området lige nu.

»Det er et område med badestrande, der i mange år er blevet kåret som Danmarks bedste - og så er priserne ikke steget så meget her som andre steder, samtidig med, at der kun er halvanden times kørsel til Købehavn,« siger han til Boliga.dk.

Væggerløse har de billigste kvadratmeterpriser i top tre’en med en gennemsnitlig udbudspris på 14.400 kroner.

Køberne bor tæt på

Udover de naturskønne omgivelser er afstanden til sommerhuset også noget af det, der spiller ind for køberne, der helst ikke vil have alt for langt fra hjemmeadressen til ferieboligen.

»Langt de fleste af vores købere kommer fra Storkøbenhavn. Det er både familier, som bor i lejlighed og det modne segment, der vil have en base for familien, hvor det ikke tager for lang tid at komme til,« siger Henrik Pedersen fra Home Rørvig til Boliga.dk.

Det er også tilfældet i det østjyske i Ebeltoft, hvor køberne heller ikke bevæger sig alt for langt hjemmefra, ifølge Morten Skovholm.

»I dag er den klassiske sommerhusejer ikke længere sidst i 60'erne, men også den yngre børnefamilie fra både Århus, Randers, Herning og Viborg, som ønsker et fristed med plads til opladning ikke længere end 60 minutters kørsel væk,« siger han.

Tal fra Boliga.dk viser de fleste af sommerhuskøberne i Nykøbing Sjælland bor på Østerbro i Købehavn, blandt sommerhuskøberne i Ebeltoft bor de fleste i Aarhus C og i Væggerløse kommer størstedelen af sommerhuskøberne fra Nykøbing Falster.

