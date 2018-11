Der er ikke længe til, at der igen bliver kåret en danse-vinder af TV2's fredagsprogram Vild med Dans, og endnu et dansepar dermed kan smykke sig med sejrs-titlen - den femtende i rækken.

Skruer man tiden tilbage til sæson 11, var det Sara Maria Franch-Mærkedahl, der med dansekyndig assistance fra Silas Holst valsede sig ind på en førsteplads.

Men selvom vejrvært, model og børnebrand-indehaveren har kastet sig over en ny arena, er hun ikke nået helt til vejs ende på den - endnu. For i august satte Sara Maria Franch-Mærkedahl sin lejlighed til salg, og nu har hun taget et velbenyttet sælger-kneb i brug for at tiltrække sig mere opmærksomhed hos køberne: prisen er sænket.

Dermed er det nu muligt at erhverve sig hendes cirkus-inspirerede hjem for 3.295.000 kr. - hvilket er 200.000 kroner mindre end det, hun udbød den til salg for. Det skriver Boliga Kendte.

Egen have og stuklofter

Sara Maria Franch-Mærkedahls lejlighed er 71 kvadratmeter stor med både stuk og plankegulve. Der er blandt andet en stue og to værelser - og så ligger den i Hellerup lidt nord for København.

Hun er dog ikke den eneste sælger, der må sænke prisen på boligen.

Tal fra Boliga.dk viser, at flere og flere lejligheder både på landsplan og i Gentofte Kommune - som Hellerup hører under - bliver sat ned i pris. I sommer var det således lige over 40 procent af de udbudte lejligheder i den nordsjællandske kommune, der havde fået en ny pris påklistret, mens det et år tidligere var knap 30 procent.

Se lejligheden her.