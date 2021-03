Det er ikke tit, at der kommer boliger på markedet, hvor du både får et kirketårn og blyindfattet glasmosaik-vinduer med i handlen.

Men det er altså noget af det, der følger med, hvis du køber den gamle Nazarethkirke, som ligger midt i bybilledet i den nordjyske by Hjørring, og som netop er kommet til salg.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Det tidligere sted for tilbedelse fungerede fra 1903 som samlingspunkt for Metodistkirken i området, men det ophørte i 2005, hvor den blev købt af de nuværende ejere.

Det fortæller ejendomsmægler Frank Elefsen fra Byens Mæglere, som har det specielle hjem til salg:

»De har sidenhen gennemrenoveret ejendommen og forvandlet den til en moderne bolig med mange af de originale deltaljer bevaret. Det var heldigvis en indretningsarkitekt, der købte den,« siger han til Boliga.dk.

I dag tæller hjemmet 146 kvadratmeter bolig på første sal med loft til kip og en ekstra indbygget etage - fordelt på to værelser og selvfølgelig tårnet med udsigt udover byen.

I stueetagen er der et erhvervsareal på 112 kvadratmeter, hvor der i øjeblikket er kontor og showroom.

Hvem er køberne?

Den gamle ombyggede kirke er kommet på markedet for 3.295.000 kroner efter mere end 15 år på de hænder, og det er da også første gang, at Frank Elefsen har prøvet at have sådan en gejstlig ejendom til salg:

»Vi får en blandet landhandel af boliger og erhverv til salg, men en kirke, det har jeg alligevel ikke prøvet før. Den ligger lige ved siden af et bryghus, så det er nok meget godt, at det ikke er en kirke mere.«

Nu er spørgsmålet, hvem der skal overtage det specielle hjem, der, selvom sagen er helt frisk på markedet, allerede har tiltrukket sig noget interesse fra potentielle købere:

»Boligen er indrettet som lidt af en egoist-bolig, så den henvender sig umiddelbart ikke til de store børnefamilier, medmindre man laver underetagen om, som i dag er købers indretningsforretning,« siger Frank Elefsen til Boliga.dk.

Se den gamle Nazarethkirke her.