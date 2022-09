Lyt til artiklen

Selvom valgkampen ikke officielt er skudt i gang, fik danskerne søndag den første debat mellem statsministerkandidaterne Søren Pape Poulsen (K), Jakob Ellemann-Jensen (V) og statsminister Mette Frederiksen (S).

En af de ting, der for alvor har givet genlyd efter debatten, er et forslag, der kom fra Venstres formand, og som kan føre til, at danskerne kan se frem til rabat på elregningen.

Han fremførte nemlig det synspunkt, at elafgiften bør sættes ned til 0,8 øre pr. kWh i de seks vintermåneder, og det var et forslag, både Mette Frederiksen og Søren Pape Poulsen var positive over for.

Bliver det vil virkelighed, er det ikke helt ligegyldige summer, du kan spare.

Venstre vil sænke elafgiften helt i bund. Foto: Keld Navntoft Vis mere Venstre vil sænke elafgiften helt i bund. Foto: Keld Navntoft

»For hver 1.000 kWh, man bruger, er det 904 kroner. Så hvis man satte elafgiften så langt ned, og man bruger 4.000 kWh om året, er det 3.615 kroner over et år,« siger Louise Aggerstrøm Hansen, cheføkonom i Danske Bank, som har regnet på forslaget for B.T.:

»Det er et beløb i en størrelse, så det gør en forskel for folks økonomi. Med de nuværende priser udgør elafgiften dog en mindre andel af den samlede pris, vi betaler, end normalt, så relativt set gør det en mindre forskel at reducere den.«

Går forslaget igennem en til en, og elafgiften sættes ned til 0,8 øre pr. kWh i seks måneder, er det altså en besparelse på 1.808 kroner for en husstand med et årligt forbrug på 4.000 kWh.

Spørgsmålet er så: Kan man som vælger sidde og håbe på, at det her bliver til virkelighed?

»Det er et af de mere realistiske forslag, der er kommet i den her valgkamp. Regeringen har allerede selv sænket elafgiften, og jeg tror, at det her bestemt er noget, man kan blive enig om i blå blok,« lyder vurderingen fra Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T.

Han mener dog ikke, at man skal regne med, at det er noget, der går igennem med det samme.

»Det vil tage noget tid. Først skal du have et valg, og det kommer måske til oktober. Hvis partierne er rigtig hurtige, kan de have det implementeret 1. januar 2023, og mere realistisk er det nok, at vi skal et stykke ind i 2023,« siger Joachim B. Olsen:

»Men det er helt klart realistisk, at det kan gennemføres. En sænkelse af elafgiften er nok et forslag, der vil kunne samle et flertal i Folketinget.«