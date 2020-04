Der skal ske noget drastisk, og det skal ske lige nu.

Nogenlunde sådan kan det forslag, Dansk Erhverv søndag fremlagde for at få dansk økonomi tilbage på sporet, opsummeres.

Og en del af de forslag er direkte designet til at sende penge ud i hænderne på danskerne, gøre flere ting billigere og på den måde få os til at bruge penge igen.

For hvis danskerne bruger penge, skaber det job og bidrager til at genoprette dansk økonomi, lyder det i en pressemeddelelse fra Dansk Erhverv.

Det første af syv forslag vil sende penge direkte ud til danskerne.

Dansk Erhverv foreslår at udbetale de feriepenge, der blev indefrosset i forbindelse med, at feriepenge-ordningen blev lavet om.

Det er en samlet sum af 55 milliarder kroner efter skat, som vil komme ud til danskerne.

Så er der et forslag om at udvide det såkaldte håndværkerfradrag markant.

I dag kan man trække op til 18.700 kroner fra i skat i den ordning.

Dansk Erhverv foreslår at hæve beløbet til 40.000 kroner og sørge for, at man også kan trække ture i biografen, ud at spise, til sportsbegivenheder og koncerter fra i skat frem til udgangen af 2021.

Så skal der sænkes priser:

Det skal ske ved at lette afgifterne på flere ting – eksempelvis kaffe, chokolade, is og mousserende vin, så danskerne køber den slags varer i Danmark frem for at købe det i grænsehandel.

Og så vil Dansk Erhverv øge incitamentet for danskerne i forhold til at holde ferie inden for Danmarks grænser.

Det skal ske ved at gøre det gratis at køre over Storebæltsbroen og tage færgen ud til små øer i Danmark frem til udgangen af 2021.

Derudover lægger Dansk Erhverv op til at initiativer, der kan nedbringe den forventede pukkel i sundhedsvæsenet, fritage virksomheders besøg på restauranter for moms og fremrykke offentlige investeringer.

Brian Mikkelsen, direktør for Dansk Erhverv, fortæller i forbindelse med fremlæggelsen af initiativerne, at man gerne ser, at regeringen indfører tiltag, som vil have en positiv effekt på økonomien med det samme.