Du har måske siddet og hungret efter sommerferier ved Vesterhavet med solskin, stegte rødspætter og iskolde øl, når tv-succesen Badehotellet har løbet over skærmen – vil du gerne gøre Fie og Amanda kunsten efter og selv blive hotelejer er her muligheden:

Det historiske Stammershalle Badehotel - som ligger ud til Østersøen på ferieøen Bornholm – er nemlig netop kommet tilbage på markedet.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Feriedestinationen ligger på den nordøstlige klippekyst mellem Gudhjem og Allinge – Folkemødets hjemby - hvor det karakteristiske solgule badehotel har ligget i over 200 år.

Hvis det er dig, der skal udleve hotelejerdrømmen, så skal du finde ti millioner kroner, som er det, badehotellet er til salg for hos ejendomsmæglerfirmaet Mads Bruun Bornholm, der også solgte et andet ikonisk badehotel på øen sidste år:

- Der var flere interesserede købere til Melsted Badehotel, hvor nogle af dem drømte om at drive hotellet videre og virkelig omfavne alt, hvad Bornholm har at byde på . Det kan være, at det er sådan nogle idealister, som ender med at købe Stammershalle Badehotel eller måske nogle, som vil bruge det privat eller til lidt mere skræddersyede oplevelser, siger Nanna Löwe Bruun, der er medindehaver af den bornholmske mæglerbutik til Boliga.dk.

I dag er det et hotel med 15 værelser, en restaurant og selskabslokaler med udsigt til havet og klipperne på den anden side af vejen.

Stor interesse for danske feriedestinationer

Efter et år, hvor danskerne har været hensat til at feriere indenlands, har der været en stor interesse for at komme rundt i alle afkroge af det ganske land.

Med andre ord, står virkelighedens familien Madsen, Hr. Weyse, Grev Ditmar og Fru Fjeldsøe i kø for at få et sted at holde sommerferie i Danmark.

Der er noget, der både kan ses og mærkes på klippeøen, fortæller Nanna Löwe Bruun. For eksempel tog det kun en måned at sælge Melsted Badehotel sidste år:

- Bornholm har nydt godt af den interesse, der har været hos danskerne for at søge mod rolige og historiske omgivelser i de seneste år, men som blev forstærket i 2020, hvor danskere skulle finde et sted at holde sommerferie indenfor landets grænser, hvilket fik turismen til at stige 15 procent på Bornholm, siger hun til Boliga.dk.

Et opsving, der også gør sig tydeligt på det bornholmske sommerhusmarked, hvor salgskvadratmeterpriserne steg hele 18 procent sidste år i forhold til 2019 og med i alt 185 handler, blev der solgt seks procent flere sommerhuse i 2020 end året før i ø-kommunen.

I andre populære ferieområder rundt omkring i landet, som Skagen i Nordjylland, Blåvand på Vestkysten eller Hornbæk og Tisvildeleje i Nordsjælland blev der også handlet løs: I de tilhørende kommuner steg antallet af sommerhushandler mellem 40 og helt op til 60 procent på bare et år.

Se det historiske Stammershalle Badehotel her