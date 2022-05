Sommersolen nærmer sig, og dagene bliver varmere.

Det betyder, at flere siger farvel til vintergarderoben og hilser sommertøjet og de bare ben velkommen.

Og er du en af dem, der gerne vil 'snyde' stængerne solbrune på forhånd? Så skal du være opmærksom på produktets varedeklaration.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk Kemi er der nemlig mange selvbrunere, der indeholder problematiske stoffer.

Det drejer sig blandt andet om mistænkt hormonforstyrrende stoffer, miljøbelastende stoffer og stoffer, der kan være allergifremkaldende.

»At de er 'mistænkt' hormonforstyrrende betyder typisk, at man i forsøg med dyr kan se, at der er effekter, der tyder på hormonpåvirkning,« Stine Müller, der er testansvarlig hos Forbrugerrådet Tænk Kemi.

Disse ingredienser skal du se efter Appen Kemiluppens database viser, at dette er almindelige problematiske stoffer i selvbrunere. Benzyl salicylate – parfumestof, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende.

Parabener – konserveringsmidler, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende.

Cyclopentasiloxane – blødgørende stof, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende og miljøbelastende.

BHT – antioxidant, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende.

Salicylic acid – kan have funktioner som konserveringsmiddel eller blødgørende middel og er mistænkt for at være hormonforstyrrende og for at skade forplantningsevnen.

Dmdm hydantoin – allergifremkaldende konserveringsmiddel.

Cyclohexasiloxane – blødgørende stof, der er miljøbelastende.

Ethylhexyl methoxycinnamate – mistænkt hormonforstyrrende solfilter.

Cyclomethicone – blødgørende stof, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende og miljøbelastende.​ Kilde: Forbrugerrådet Tænk

Konsekvensen ved mistænkt hormonforstyrrende stoffer kan potentielt være faldende sædkvalitet, misdannelse af kønsorganer, tidlig pubertet og visse typer af kræft.

»Selvbruner er jo et produkt, man smører hele kroppen ind i – og efterfølgende lader sidde. Så det er klart, at man ved selvbruner i højere grad er udsat, end man for eksempel er med en shampoo, som man skyller ud af håret igen,« siger Stine Müller.

Men er det prisen, man må betale, hvis man vil gå sommeren i møde med sommerglød på kroppen?

Ikke hvis man spørger hende. For det er faktisk ikke det stof, der farver huden – sukkerstoffet dihydroxyacetone – der er problematisk.

Det er i stedet »en vifte af forskellige andre stoffer«, blandt andet de tilsatte blødgørende stoffer og den tilsatte parfume, der kan udgøre et problem, fortæller hun.

»Helt generelt er det sådan, at plejeprodukter i al almindelighed både findes med og uden de her problematiske stoffer. Man kan altså sagtens finde en selvbruner – og plejeprodukter generelt – der er effektive og uden uønsket kemi,« siger Stine Müller og fortsætter:

»Et godt råd er at gå efter produkter, der både har svanemærket og allergimærket. Har produktet begge, er man helgarderet mod problematiske stoffer. Og så er det vigtigt, at man husker, at man stadig skal beskytte sig mod solen, selvom man har fået farve af selvbruner.«

Stine Müller fastslår dog, at alle de fundne stoffer er lovlige, og at det ikke er det enkelte produkt, men den samlede udsættelse for de problematiske stoffer, der kan udgøre en risiko.

Hvad er Kemilupen? Kemiluppen er en app udviklet af Forbrugerrådet Tænk, hvor du kan scanne stregkoden på dine produkter. Kemiluppens vurderinger er såkaldte deklarationstest, hvor ingredienslisten på produktet er tjekket for uønskede indholdsstoffer. Kilde: Forbrugerrådet Tænk

Forbrugerrådet Tænk Kemi har i alt tjekket 168 selvbrunere i deres app Kemiluppen. Her har 47 selvbrunere fået den dårligste bedømmelse, C-kolben, fordi de indeholder problematiske eller omdiskuterede kemikalier.

47 har ligeledes fået A-kolben, som betyder, at de er fri for en række problematiske stoffer. Mens 74 har fået B-kolben, der betyder, at produktet kan indeholde enkelte indholdsstoffer, som du kan være opmærksom på.