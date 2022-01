Rigtig mange danskere har sikkert lyst til at hoppe på en flyver i den her mørke, småkolde og sjappede vintertid.

Enten for at flyve ned til sol og varme eller for at stå på ski et sted med sne og bjerge.

Men du tænker sikkert, om det overhovedet er klogt at rejse nogen som helst steder i en tid, hvor en ny coronabølge har ramt verden.

Hvad er kravene ved de forskellige landes grænseovergange? Og hvad er restriktionerne, når man endelig er ankommet?

Se vigtige råd før bestilling af rejse Her kan du se de bedste råd, når du skal beslutte, om du skal ud at rejse her i coronatiden: Det anbefales, at du som det første går ind og tjekker Udenrigsministeriets hjemmeside, hvor du søger på rejsevejledning for det land, du vil besøge.

Rejserestriktioner kan skifte med få dages mellemrum, så det anbefales, at du jævnligt tjekker rejsevejledningen.

Forsikringsdækningen ved afbud og andre pludselige rejseudgifter i forbindelse med corona svinger meget mellem forsikringsselskaber. Læs mere her.

Er du det mindste i tvivl om dækningen, så anbefales du at ringe til dit forsikringsselskab. Det er nemlig rejse- og forsikringsselskabernes egen afgørelse, hvordan de anvender Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Tjek også kravene for test og isolation efter hjemkomst til Danmark. Der gælder forskellige krav, afhængig af om du rejser som vaccineret, tidligere smittet eller på en negativ test, og der er undtagelser for medrejsende børn. Kilde: Forbrugerrådet og Udenrigsministeriet.

Og hvad nu, hvis ferien bliver aflyst på grund af corona?

Ja, spørgsmålene er mange, og længere nede i den her artikel vil vi gennemgå reglerne for de mest populære rejsesteder her i vintertiden.

Både for skihungrende og varmesøgende danskere.

»Der er ingen tvivl om, at der rigtig stor forskel mellem restriktionerne for indrejse i de forskellige lande, samt når man er kommet ind i landene,« siger Vagn Jelsøe, som er chefkonsulent i Forbrugerrådet Tænk.

Er du parat til at tage på en vinterferie i år?

Han slår fast, at det er enormt vigtigt at følge med i særligt indrejsereglerne. Ellers kan man havne i store problemer.

»Restriktionerne kan skifte meget hurtigt. Der kan være helt nye og strammere krav, efter man har bestilt en rejse,« siger Vagn Jelsøe.

Lad os nu gennemgå de mest popluære feriesteder her i vintertiden. Vi begynder med skistederne flest danskere rejser til:

Østrig:

Indrejsekrav: For at rejse ind i Østrig har du fra 22. december skulle vise bevis for tredje vaccinestik eller tidligere smitte samt en negativ PCR-test, der er maksimalt 48 timer gammel.

Hvis du er tidligere smittet kræver det også, at du har modtaget to vaccinestik - et, hvis du er blevet stukket med Johnson & Johnson. Kan du ikke vise en negativ PCR-test ved indrejse på grund af tidligere smitte med covid-19, skal du i stedet fremvise en lægeerklæring på enten tysk eller engelsk.

Restriktioner: Vælger du at tage afsted, så skal du vide, at restauranter og cafeer skal lukke senest klokken 22.

For at få adgang til hoteller, restauranter, barer og skilifter skal du være færdigvaccineret eller tidligere smittet.

Frankrig:

Indrejsekrav: Der er ikke nogen testkrav til færdigvaccinerede danskere, der kan frit rejse til Frankrig.

Har du immunitet fra tidligere smitte, skal du fremvise bevis for, at det er mindst 11 dage og højst 6 måneder siden, mens du som uvaccineret skal fremvise en negativ PCR- eller antigentest, der er højst 24 timer gammel.

På grund af den aktuelle smittesituation er der krav om coronapas på skiresorter, hoteller og restauranter.

Restriktioner: Natklubber og diskoteker er lukket foreløbig frem til 24. januar, og i samme periode er der forbud mod dans i restauranter og på barer.

Italien:

Indrejsekrav: Ved grænseovergangene skal der vises et gyldigt coronapas, og så skal alle kunne fremvise en PCR-test eller en kviktest.

Restriktioner: Der gælder flere omfattende restriktioner på de italienske skisportssteder.

Eksempelvis skal der bæres maske på lukkede lifte, i køer og på restauranter.

Norge:

Indrejsekrav: Allle indrejsende til Norge skal testes ved ankomsten til landet.

Testkravet gælder, uanset om man er vaccineret eller ej. Er din test positiv, skal du gå i isolation, og det kan ske på et såkaldt karantænehotel.

Restriktioner: På grund af den voldsomme coronasmitte er der ret strenge restriktioner i Norge. Da der forskel på stederne, kan du her se restriktioner i det område, du vil stå på ski.

Sverige:

Indrejsekrav: Danskere og alle andre skal kunne fremvise en negativ PCR- eller antigen-test, når de tager over grænsen til Sverige.

Restritioner: Restauranter og barer må kun servere for siddende gæster, men ellers er der ikke særlig voldsomme restriktioner på skisportsområder.

Og lad os nu gemmgå nogle populære rejsemål med varme og palmer:

Thailand:

Indrejsekrav: De thailandske myndigheder besluttede 22. december 2021 at stramme reglerne for indrejse. Læs mere her. Helt konkret er det stadig muligt for færdigvaccinerede at rejse til Thailand, hvis man sørger for at tage PCR-test både før og efter indrejse.

Restritioner: Det er obligatorisk at bruge mundbind i alle offentlig rum samt i transport i Thailand. Dette gælder også for børn uanset alder.

De kanariske øer og resten af Spanien:

Indrejsekrav: De færdigvaccinerede er undtaget testkrav ved indrejse til Spanien. Ikke-vaccinerede skal til gengæld vise PCR-test eller antigentest.

Restriktioner: Der er krav om mundbind på stort set alle indendørs offentlige steder i Spanien. Men kravene svinger ret meget mellem regioner. Se mere her.

Madeira og resten af Portugal:

Indrejsekrav: Du skal ved indrejse til Portugal fremvise en negativ test (antigentest fra seneste 48 timer eller PCR-test fra seneste 72 timer).

Restriktioner: Mundbind er obligatorisk på offentlige steder indendørs, hvor der er kan være store forsamlinger af mennesker (supermarkeder, shopping centre mv.). På den populære ferieø Madeira er der nye, hårde regler.

Egypten:

Indrejsekrav: For indrejse i Egypten kræves det, at man enten er fuldt vaccineret eller kan fremvise en negativ test.

Restriktioner: I turistområderne i Egypten forventes du at bruge mundbind i supermarkeder, taxier, servicebusser og turistbusser. Plus steder, hvor der er mange mennesker forsamlet.