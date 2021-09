Siden 2015 har aalborgenseren Gittemarie Johansen beskæftiget sig med bæredygtighed. Her får du fem af hendes yndlingssteder, når hun skal leve bæredygtigt i Aalborg.

Gittemarie Johansen deler flittigt tips og tricks til en mere grøn hverdag på både YouTube og Instagram, og herunder kan du læse fem steder, hun gerne besøger i Aalborg, når hverdagen skal være mere bæredygtig.

1. Grøntmarked på Frederikstorv

»Hver onsdag og lørdag er der det fineste fødevaremarked på Frederikstorv. Andre dage er det i Nørresundby, men jeg plejer at bruge det, når det er på Frederikstorv i midtbyen. De har forskellige slags grøntboder, der er en bager og andre lækre råvarer. Det er en rigtig god mulighed for at få snakket med nogle af de mennesker, som står bag produkterne.«

»Én af de grøntboder, som jeg er særlig glad for, er De Glade Gartnere. De har en smule import, men de har også rigtig meget fra egen avl, og man kan altid få en rigtig god snak om optimal brug af grøntsagerne, og hvad der er i sæson, og man kan lære noget om, hvordan man dyrker råvarer. Der er så meget viden at hente her, hvis man gerne vil optimere sine køkkenrutiner en smule og ikke mindst købe lokalt. Så er det virkelig stedet!«

2. Zero Waste Aalborg

»Det er et forholdsvis nyt koncept i Aalborg, men det er virkelig et cool koncept! Det er en løsvægtsbutik, som er startet af en kæmpe ildsjæl. Konceptet går ud på, at man har sin egen beholder med og dermed minimerer sit forbrug af emballage.«

»Man køber det, man skal bruge, og så får man vejet det af. Man kan købe tørvarer som eksempelvis pasta, gryn, bønner og mel, men man kan også købe forskellige vedvarer som opvaskesæbe og shampoo. Derudover kan man finde bæredygtige ting til hjemmet som eksempelvis genanvendeligt madpakkepapir.«

»Det er stedet, hvis man gerne vil shoppe uden emballage i Aalborg.«

3. VeganDóttir

»VeganDóttir er en lokal, vegansk og zero waste foodtruck ude ved Råt&Godt på Hjulmagervej. De laver alt fra burgere til sandwich, som er plantebaseret, og så tager de rigtig meget udgangspunkt i det sæsonbaserede og lokale. Meget af deres mikrogrønt bliver eksempelvis dyrket i Nørresundby, deres kartofler er dyrket i Nordjylland, og de laver det meste fra bunden – alt fra deres veganske mayo til deres pomfritter.«

»Hvis man skal have lækker mad med et lavt klimaaftryk, så er det der, man skal hen.«

4. Genbrugsbutikker

»Generelt har Aalborg virkelig gode genbrugsbutikker, og det er et virkelig godt tip at kigge i dem, hvis man interesserer sig for bæredygtighed. Dog vil jeg fremhæve Blå Kors ude i City Syd, som er en virkelig god genbrugsbutik, fordi de har lidt af det hele. De har alt fra møbler til tøj og elektronik.«

»Jeg prøver virkelig på ikke at købe nyt, så hvis jeg står og mangler et søm, så kan jeg som regel finde det ude i Blå Kors i City Syd. Jeg tager altid derud, før jeg kigger i byggemarkeder, for man kan få virkelig mange materialer derude, for eksempel.«

5. Repaircafé

»De skifter lokation en gang imellem, men konceptet er simpelthen, at hvis man har noget, som er gået i stykker, kan man tage forbi Repaircaféen med det, og så står der frivillige klar til at hjælpe dig med at reparere det. Det kan være alt fra elektronik til tøj, man kan få repareret.«

»I stedet for bare at smide ud og købe nyt, når tingene går i stykker, kan man lære at reparere tingene eller få hjælp til at gøre det.«