Det er måske endnu ikke helt tid til at sætte havemøblerne frem, men urene stiller vi i hvert fald frem på søndag.

For bilejere er det en vigtig påmindelse om, at de skal huske at sætte p-skiven på sommertid.

Hvis bilens ur viser en time forkert, er det nemlig alt for nemt at komme til at sætte p-skiven forkert.

Det samme gælder den digitale p-skive, der – modsat manges opfattelse – ikke nødvendigvis indstiller tiden automatisk.

Glemmer man at indstille sin p-skive korrekt, risikerer man at få en parkeringsbøde, minder parkeringsfirmaet Q-Park om i en pressemeddelelse

»Vi skal mindske misbruget af parkeringspladserne dér, hvor vi laver parkeringskontrol. Det gør vi ved at kontrollere bilernes p-skiver, og vores p-vagter har ikke andet at forholde sig til end det, som p-skiven viser«, siger Q-Parks direktør Alex Pedersen.

Q-Park oplyser i pressemeddelelsen, at selskabet har præcis samme antal medarbejdere på arbejde på søndag efter skiftet til sommertid som på alle andre søndage.

Skiftet til sommertid sker søndag klokken 02.00, hvor klokken ændres til 03.00.