50.000 kroner for en rød rejsetaske, det lyder som et røverkøb, ikke?

19-årige Victor Skaarup Justesen har en samling, der får mange til at måbe, heriblandt en 'Supreme X Louis Vuitton' rejsetaske, og den er for nyligt blevet solgt for 50.000 kroner.

»Den er kommet i et meget begrænset antal verden over, så det var et ret godt køb«, fortæller Victor Skaarup Justesen til B.T.

»Jeg har fået at vide, at jeg ikke var den eneste, der forsøgte at købe den. Nicklas Bendtner havde også forsøgt at få fat i den,« siger han og griner.

19-årige Victor Justesen bruger meget af sin fritid, på at købe og sælge tøj og accessories til høje priser.

Victor Skaarup Justesen har blandt andet lavet en video med Den Blå Avis, der viser de dyreste ting i Danmark, der er til salg.

For Victor er det ikke en forretning, men det er mere en fritidsinteresse og samleri, der giver ham mulighed for, at købe andre ting, han godt kan lide.

»Jeg har også solgt sko og jakker til nogle høje priser, men Supreme-tasken her er det vildeste, jeg har købt, og det vildeste jeg kommer til at sælge.«

I følge Victor er 'Supreme' et af de største mærker indenfor 'streetwear,' og tasken er et samarbejde med det mere 'highend' mærke, Louis Vuitton.

Victor Skaarup Justesen havde ikke tasken oppe i lang tid, før den blev solgt.