Der var dømt fuldstændig kaotiske tilstande, da elektronikkæden Power 11. november slog dørene op til en ny butik i Ishøj.

4.000 mennesker stod i kø fra tidlig morgen, der var trafikkaos, politiet måtte ind over for at sikre, at det ikke gik helt galt, og efter få timers åbning med slagtilbud meldte en begejstret Power-direktør om salgsrekord.

Det var som at se en god, gammeldags forbrugsfest, da opsvinget var på sit allerhøjeste.

Det var dengang, de danske forbrugere uden bekymring kastede penge efter en ny skærm, smartphone eller computer med relativt jævne mellemrum.

Det var dengang. Nu ser vi tal fra Danske Bank, der viser meget tydeligt, at danskerne bruger langt færre penge end for bare et år siden.

Prispresset fra den hårde inflation betyder, at vores forbrug falder kraftigt.

Så tilbud er det nye sort. Besparelser har aldrig været så populære og i mange tilfælde nødvendige, som de er nu, hvilket nok var det, vi så i fuldt flor i Ishøj.

Og nu er vi så på vej ind i forbrugsfesten over dem alle.

Fredag er det Black Friday. Et koncept, som er blevet udvidet til Black Week.

Altså: Du kan forvente at se tilbudsskilte overalt allerede fra mandag.

Skal man tro mange af landets kloge hoveder, så kommer vi til at se store, store prisfald mange steder.

Det sker, fordi danskernes økonomiske tilbageholdenhed betyder, at lagrene bugner i mange brancher, og for at få ryddet de lagre vil kæderne banke priserne i bund.

Der er ingen tvivl: Du kommer til at kunne spare en masse penge den kommende uge.

Især hvis du i nogen tid har haft øje på en specifik kaffemaskine, en bestemt tv-skærm eller noget andet og derfor meget konkret kender prisniveauet og kan afkode, om prisen reelt er faldet.

Men så er der altså også bagsiden af medaljen, og den er stor og grim.

Vi er dårligt nok kommet i gang med det her endnu, men i den forgangne uge fik vi tilsendt eksempler fra læsere, hvor de kunne dokumentere, at den ene eller anden kæde kom med tilbudsbudskaber, som mildt sagt var tvivlsomme.

Hvor prisen havde været lavere bare ugen forinden eksempelvis.

Der er meget af det her. Fusk, kan man kalde det. Finter. Smuthuller. Fejl.

Jeg har fulgt Black Friday en del år i træk nu som journalist, og det er ubestrideligt, at der hvert år foregår en masse mærkelige ting.

Er du ikke påpasselig her, bliver du en høne i en stor gruppe af sultne ræve, som hellere end gerne tager en hurtig bid af din konto.

Det er et minefelt, når alt pludselig pustes op til et tilbud.

Så igen i år skal budskabet lyde: Hold hovedet koldt, venner. Pas på.

Og så ellers god fornøjelse med tilbudsjagten og julegaveindkøbene.