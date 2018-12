Er du en af de tusinder af danskere, som siger ’nej tak’, når ekspedienten i supermarkedet spørger, om du skal have din kvittering med, så smider du sandsynligvis penge ud af vinduet i ekspresfart.

»Folks snyder sig selv, og de forærer bogstavelig talt penge til supermarkederne,« siger Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom hos Nordea.

Et stort antal danskere værdiger end ikke kvitteringen et blik, når de handler i supermarkedet.

I en afstemning på B.T.’s hjemmeside i slutningen af november angav 28 procent af deltagerne, at de beder ekspedienten om at smide kvitteringen ud. Mere end 13.000 brugere deltog i afstemningen.

Ser du altid din kvittering efter? Opdager du ofte fejl? Så skriv til npkj@bt.dk

Kunder smider kvitteringer ud i hobetal i landets supermarkeder. Vis mere Kunder smider kvitteringer ud i hobetal i landets supermarkeder.

»Det kommer overhovedet ikke bag på mig. Folk har simpelthen så travlt med at komme ud af butikken, at de snyder sig selv for penge,« siger Ann Lehmann Erichsen.

Hun mener nemlig, at der kan være rigtig mange penge at spare, hvis man ser sin kvittering efter for alle de rabatter, der ikke går ind.

»Danskerne elsker jo gode tilbud og handler ofte efter dem, men det sker relativt ofte, at den rabat, supermarkedet skilter med, ikke går ind ved kassen. Jeg siger ikke, at de forsøger at snyde, men der sker fejl,« siger Ann Lehmann Erichsen og uddyber:

Så meget kan du spare ved at se din kvittering efter Så mange penge kan du spare, hvis du går din kvittering igennem og påpeger fejl, når du finder dem. Enlig uden børn: 757,6 kroner om året Enlig med børn: 1.163,8 kroner om året To voksne uden børn: 1.443 kroner om året To voksne over 60 uden børn: 1.420,7 kroner om året To voksne med børn: 1.887, 7 kroner Mindst tre voksne i husstanden: 2.061 kroner Kilde: Beregningerne er foretaget af forbrugerøkonom hos Nordea Ann Lehmann Erichsen med udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik. Forbrug på mad og drikkevarer er medtaget i beregningerne.

»Nogle gange er det en krone eller fem, andre gange kan det snildt være 40 eller 50 kroner, hvis det for eksempel er en flaske vin. Jeg har selv oplevet det for nylig.«

Beregninger, som Ann Lehmann Erichsen har foretaget for B.T., viser, at man som opmærksom kunde kan spare mere end 1.800 kroner om året på at kræve at få de rabatter, der ikke går ind ved kassen.

Penge, der altså går tabt, hvis du aldrig går din kvittering efter.

»Mit råd er helt klart, at man lige stiller sig over i hjørnet, går sin kvittering efter og protesterer over fejl med det samme,« siger Ann Lehmann Erichsen.

»Det kan godt være, man synes, det er besværligt. Men alternativet er, at man risikerer at snyde sig selv for penge. Så det er bare med at få gjort noget ved det.«