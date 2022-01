Det kom som en positiv overraskelse, da Danmarks Statistik mandag offentliggjorde, at inflationen – prisudviklingen i Danmark – faldt fra 3,4 procent i november til 3,1 procent i december.

Faldet kommer efter flere måneder, hvor inflationen er banket i vejret, og meget tyder da også på, at nedgangen bliver en enlig svale. Flere stigninger er højst sandsynlig på vej.

Sådan lyder vurderingen fra Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker i Danske Bank.

»Jeg tror ikke, vi har ramt toppen endnu. Vores forventning er, at inflationen stiger i januar, og at vi nok kommer til at se et par måneder med fortsat høj inflation,« vurderer Louise Aggerstrøm Hansen:

»Der er lige nu så stort et underliggende prispres hos virksomhederne, at hvis inflationen ikke stiger nu, så ved jeg snart ikke, hvad der kan få den til det.«

Selvom inflationen lige nu – trods det lille fald i december – er på det højeste niveau i 13 år i Danmark, er det nærmest vand i forhold til flere steder i udlandet.

I eurozonen ramte inflationen fem procent i december, og i USA ramte inflationen syv pocent.

»Man skal selvfølgelig passe på med at spå for meget lige nu, men vores bud er, at vi holder os under fire procent i Danmark,« siger Louise Aggerstrøm Hansen:

Inflationen i Danmark er banket op: Udviklingen siden januar 2021 Følgende er udviklingen i inflation det seneste år. Tallene er hentet fra Danmarks Statistik. Januar: 0,6

Februar: 0,6

Marts: 1,0

April: 1,5

Maj: 1,7

Juni: 1,7

Juli: 1,6

August: 1,8

September: 2,2

Oktober: 3,0

November: 3,4

December: 3,1

»Det topper nok i januar, hvor vi kommer rimelig højt op, og så tror vi, at det stilner af, når fyringssæsonen er ovre, og efterspørgslen på el og gas falder.«

Det er især energipriserne, som har fået inflationen til at stige markant. Store prisstigninger på el, gas, diesel og benzin har i flere måneder trukket inflationen op.

I november var der så også tegn på, at stigningerne var begyndt at brede sig til fødevaresektoren, men mandagens tal viste, at inflationen på fødevarer faldt fra 2,2 procent i november til 1,5 procent i december.

Volsomme prisfald på blandt andet smør og sodavand – som blev banket voldsomt i bund under supermarkedernes julepriskrig – bidrog til at trække inflationen ned.

Supermarkedernes tilbudskultur gjorde altså et stort indhug.

»Det er ret bemærkelsesværdigt, for i resten af Europa stiger fødevarepriserne meget hurtigt lige nu. Det vidner om, at vi har et dagligvaremarked i Danmark, som er præget af meget hård konkurrence,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Frygten for at støde kunderne fra sig med for store prisstigninger fylder en del i erhvervslivet lige nu, lyder vurderingen.

»Vi har længe set i undersøgelser, at virksomhederne forventer at hæve priserne, men meget tyder på, at flere er tilbageholdende. Vi har været igennem mange år i Danmark med lav inflation, og det har vænnet kunderne til, at priserne ikke stiger hvert år. Så der er en tilbageholdenhed i forhold til at hæve priserne,« vurderer Louise Aggerstrøm Hansen.

Hun har nu blikket stift rettet mod én specifik udvikling, som kan blive afgørende for, hvor meget priserne stiger i Danmark det kommende års tid.

»Det mest interessante for mig er at se, hvordan lønnen udvikler sig. Hvis de stigende priser og manglen på arbejdskraft fører til, at lønningerne stiger, så kan inflationen blive mere permanent,« siger Louise Aggerstrøm Hansen:

»Så ender man i en spiral, hvor lønningerne stiger så meget, at virksomhederne er nødt til at hæve priserne. Det kan blive ret afgørende.«