I disse dage sidder en masse mænd og kvinder bag lukkede døre og taler om din og min løn de kommende år.

Overenskomstforhandlingerne er skudt i gang. Det ser ud til at blive en seriøs neglebider.

Lønmodtagerne har været gennem et chokerende 2022, hvor galopperende inflation har sendt en raket ind i købekraften i rigtig mange husstande.

Regeringen har så fulgt op med en bombe ved pludselig at melde ud, at de vil tage store bededag.

Fagforeningerne er groggy. Ikke nok med at de skal skaffe deres medlemmer en hel del mere i løn for at kunne følge med inflationen. Nu skal de også kæmpe for at redde en fridag.

Men nogle gange er en krise også en rigtig god mulighed.

De seneste år har jeg haft en del samtaler med yngre kollegaer, som simpelthen er i tvivl om, hvorfor de går og betaler knap 500 kroner om måneden for at være med i en fagforening.

A-kassen er nemmere at forstå: Den giver adgang til dagpenge, hvis uheldet skulle være ude. Men fagforeningen?

Jeg må blankt erkende: Når jeg har forsøgt at indtage fagforeningernes synspunkt, har det ikke altid været lige let.

Og mine yngre kollegaer har langtfra været alene om at spørge sig selv, hvorfor de betaler til en fagforening.

Fra år 2000 til 2022 er vi gået fra, at omkring 70 procent af lønmodtagerne var i en fagforening, til at omkring 50 procent er det.

Antallet af danskere, der finder det relevant at være medlem af en fagforening, er simpelthen i frit fald.

Medlemsflugten har udløst store interne debatter i fagforeningerne og ikke mindst politiske tiltag. Du kan eksempelvis trække dit kontingent til fagforening og A-kasse fra i skat – en politisk gulerod.

De såkaldte røde fagforeninger har gennem mange år forsøgt at stække de såkaldte gule fagforeninger via politiske tilbage. Det har til tider haft karakter af jammer.

For at stoppe blødningen har fagforeningerne nærmest markedsført sig som rabatklubber.

'Kom og få rabat på sommerferie og 4.000 udvalgte butikker' i stedet for 'kom og få et seriøst modspil, når din arbejdsgiver igen kommer med et eller skørt påfund'.

Jeg sad og gennemgik økonomien i min husstand forleden. Min hustru betaler 900 kroner om måneden til FOA. Jeg betaler samlet 940 kroner om måneden til Dansk Journalistforbund og AJKS.

Det er altså noget af en post.

Så stor en post, at mange danskere måske kigger på den lige nu, mens inflationskrisen kradser, og tænker: 'Hvad er det helt præcist, jeg får for de penge?'.

Det er nu, fagforeningerne skal give et rigtig godt svar på det spørgsmål.