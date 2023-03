Lyt til artiklen

Han har ikke helt fattet det endnu. 48-årige Alex Munch fra Stauning og hans medgrundlæggere af Stauning Whisky ved Ringkøbing Fjord i Vestjylland har netop vundet prisen for verdens bedste whisky ved The World Whiskies Awards i London.

»Jeg rystede helt, da vi fik prisen i går aftes (torsdag aften, red.). Det er megafedt. Det er det bedste, man kan opnå i branchen,« jubler han.

For at være helt præcis har Alex Munch og resten af holdet bag Stauning Whisky vundet prisen for verdens bedste såkaldte single cask single rye-whisky.

»Det er det reneste af det rene. Det er ét fad, ét øjeblik i tiden, det her er lavet på. Det er vi usædvanligt stolte over,« siger Alex Munch, der er marketingsdirektør i whiskyvirksomheden.

Der var ellers ikke mange, der troede på projektet, da Alex Munch og otte andre whiskyglade gutter tilbage i 2005 besluttede sig for at brænde deres første whisky i et nedlagt slagteri i den søvnige flække Stauning, omkranset af tørvemoser, marker og vindblæste siv og rør ved fjorden.

Men de havde fat i noget.

De brugte udelukkende lokale råvarer. Rug og byg fra lokale landmænd. Det rene og kalkfattige vand fra undergrunden. Lyngtørv fra omkringliggende tørvemoser.

De første år var det bare tænkt som et hyggeligt hobbyprojekt, og de producerede blot 200-400 liter whisky om året.

Men så skete det lille mirakel, at ingen ringere end whiskykongen Jim Murray, der anmelder verdens bedste whiskyer og er forfatteren bag den årlige Whisky Bible, fik smagt på amatørbryggernes whisky.

»Hvad i alverden er det, I har lavet!« fløj det ud af ham:

»Folk, der elsker røget whisky, vil slå deres egen mor ihjel for en flaske af det her. Det kan meget vel gå hen og blive noget af verdens bedste whisky.«

De ni venner kiggede hinanden dybt i øjnene og fik rejst kapital til at købe en nedlagt gård i Stauning, hvor de fik etableret deres første rigtige, lille destilleri.

Siden er det gået stærkt. I 2011 sendte de deres første flasker på markedet, og i 2014 investerede Diageo, der er verdens største producent af øl, vin og spiritus, 100 millioner kroner for en ejerandel på 40 procent.

Pengene er blandt andet skudt i et spritnyt destilleri opført fra bunden i Stauning samt ikke mindst opskalering af kapaciteten, så Stauning Whisky nu producerer 800.000 liter vestjysk whisky om året.

Kåringen som verdens bedste whisky vil sætte yderligere fut under whiskykedlerne, lyder det fra Alex Munch.

»The World Whiskies Awards er den vigtigste prisuddeling. Den svarer til en Oscar. Det er alle de største og bedste brands, der er med her. Vi har slået dem, vi ser op til!« siger han og tilføjer:

»Vi har selv tvivlet på, om vi var gode nok. For man kan altid gøre det bedre. Nu kan vi bruge det her til at overbevise os selv og skeptikerne om, at vi er gode nok.«

Verdens bedste single cask single rye-whisky bliver kun solgt fra destilleriets butik i Stauning, og man behøver ikke være millionær for at få fingre i den gyldne væske.

Prisen er 395 kroner for en lille flaske på 35 cl. Man kan kun købe en flaske pr. kunde.

Men hvordan smager verdens bedste whisky egentlig?

»Den er blød og mild i det. Den smager af rug, brun sukker, umami, varm chokolade, kaffe og lidt spicy peber, vanilje og træ, men ikke for meget træ,« forklarer Alex Munch.

»Vi har kun tappet 100 flasker i forgårs (onsdag, red.). I alt vil der være omkring 500 flasker i den unikke tønde.«

Stauning Whisky sælges i dag i fra specialbutikker i Danmark, USA samt store dele af Asien og Europa.

Alex Munch og resten af holdet bag Stauning har imidlertid ikke ambitioner om at producere mere og mere.

»Vi vil gerne lave whisky til hele verden, og vi er lige ved at lande aftaler for Australien, Taiwan, Singapore og Japan. Men vi skal ikke være store,« siger han.

Planen er at holde den årlige produktion på et sted mellem 800.000-1.000.000 liter.

»Sammenlignet med et normalt skotsk destilleri er det et lille destilleri, men det er fint for os. Vi skal tjene penge og være glade, men vi skal ikke tjene så mange penge, at vi ikke er glade. Det er vigtigt for os, at vores folk ikke bliver stressede. Vi skal have en god, rolig hverdag, hvor vi laver noget, vi synes er sjovt.«