Verdensbanken er ikke glade.

Deres økonomer har regnet, og det, de er kommet frem til, er dårligt nyt.

Det skriver CNBC.

I en ny rapport skriver Verdensbanken, at den forventer den globale vækst vil aftage fra 2,6 procent i 2023 til 2,4 procent i år.

Sker det, vil det være tredje år i træk med nedgang.

Det vil også betyde, at Verdensøkonomien fortsætter sin kurs mod det værste halv-årti rent vækstmæssigt de seneste 30 år.

»Uden en større kursændring vil 2020erne gå over i historien som et årti med spildte muligheder,« siger Indermit Gill, Verdensbankgruppens cheføkonom og senior vicepræsident.

Verdensbanken mener, at økonomien i 2023 viste sig at være modstandsdygtig over for risikoen for recession, men 2024 og de kommende års vækst vil være udfordret af de spændinger, der lige nu ses flere steder i verden.

»Du har en krig i Østeuropa, den russiske invasion af Ukraine. Vi har en alvorlig konflikt i Mellemøsten. En optrapning af disse konflikter kan have en betydelig indvirkning på energipriserne, hvilket kan påvirke både inflationen og den økonomiske vækst,« siger Ayhan Kose, vicecheføkonom i Verdensbanken.

Det forventes, at væksten især vil falde i Nordamerika, Europa, Centralasien og i det asiatiske Stillehavsområde. Mere positivt ser det ud i Latinamerika og Caribien, mens der forventes markant fremgang i Mellemøsten og Afrika.