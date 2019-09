Hver eneste dag logger tusinder af danskere ind på verdens største webshop Amazon og køber lystigt ind.

Men der er god grund til at se sig for. Der er tilsyneladende stor risiko for, at den dyre og lækre vare, du køber, i virkeligheden er en luset kopi.

Det skriver The Times.

Avisen har foretaget en undersøgelse, der viser, at Amazons salgsplatform ’flyder over’ med kopivarer.

I et konkret eksempel køber avisen en Hermés-parfume til knap 500 kroner. Det viser sig at være en kopi.

Og det er langt fra et enestående eksempel, skriver avisen.

En lignende undersøgelse fra USA viser, at en ud af fire nye CD’er, som bliver købt via Amazons platform, er kopier.

Firmaet ’The Counterfeit Report’, som hjælper forskellige firmaer med at få fjernet kopier af deres varemærker fra markedet, fortæller, at de har fundet 153.000 kopivarer på Amazons platform de syv seneste år.

I samme periode har de fået Amazon til at fjerne 53.000 kopivarer.

En stor del af problemet er de firmaer, som sælger deres varer via Amazons platforme.

Det fungerer sådan, at Amazon lægger platform til firmaerne, og så tager Amazon en procentdel, hver gang firmaet sælger en vare via Amazon.

De færreste kunder kan se, at de har handlet med andre end Amazon.

The Times skriver også, at varerne – som ofte er produceret i Kina – ofte er så overbevisende, at kunderne aldrig finder ud af, at de har betalt groteske overpris for en billig kopi.

Amazon får blandt andet hård kritik for ikke at gøre en stor nok indsats for at få fjernet de billige kopier fra deres platform.

»Kopivarer forbliver ofte på platformen på trods af flere indsigelser. Og hvis de endelig bliver fjernet, opretter sælgerne ofte nye brugernavne, nye profiler og sætter varerne til salg igen,« siger Craig Crosby fra firmaet Counterfeit Report til The Times:

»Amazons sælger-feedback og produktanmeldelser er stort set ubrugelige. Negative anmeldelser bliver fjernet af Amazon, mens sælgerne hyrer firmaer til at oprette falske konti, som så køber produkter og skriver falske brugeranmeldelser.«

Amazon selv fastholder, at de gør en stor indsats for at luge ud i alle de kopivarer, der finder vej til deres platform.

»Det er strengt forbudt at sælge kopivarer, og vi investerer tungt – både økonomisk og ressourcemæssigt – for at sikre, at den politik bliver fulgt. Vi arbejder for at styrke mærkevarer og sikre, at kun autentiske produkter bliver solgt i vores butikker,« lyder det fra Amazon overfor The Times:

»Vi undersøger enhver henvendelse om kopivarer grundigt, fjerner varerne, fjerner den dårlige sælger permanent og fører sag mod dem.«