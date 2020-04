Coronakrisen har de seneste uger fået tusinder af virksomheder til at dreje nøglen om i hele verden, og nu er krisen så ved at tage en særdeles opsigtsvækkende skalp.

Denne gang er der tale om en verdens største biografkæde, AMC, som driver godt 900 biografer på verdensplan. Kæden er alvorligt vingeskudt på grund af coronakrisen og vakler nu mod konkurs.

Det skriver Variety på baggrund af analyser udarbejdet af Wall Street-analytikere.

På samme måde som biografkæder i Danmark er AMC nemlig tvunget til at holde sine biografer i både USA og Europa lukkede, og det betyder, at situationen er blevet alvorlig.

Kæden taber ganske enkelt penge i så voldsomt et tempo – en milliard kroner om måneden - at Wall Street-analytikeren Erik Handler fra MKM Partners torsdag rådede klienter til at sælge deres aktier i AMC.

Han vurderer, at AMC højst kan holde frem til sommer, før man indgiver konkursbegæring.

I Danmark følger biografbranchen situationen tæt.

»Det står ikke godt til i Danmark, men vi er ikke på det stadie, vi ser med AMC. Og det er klart, at hvis AMC går konkurs, så kan det sagtens få konsekvenser i Europa,« siger Lars Werge, direktør i Danske Biografer.

En AMC-konkurs vil nemlig ramme 244 biografer i Europa, hvoraf nogle er placeret i de nordiske lande.

»Og hvis de pludselig er konkurs, så kan man godt frygte, at der kommer en eller anden form for dominoeffekt i branchen,« siger Lars Werge.

I Danmark er biograferne også lukket ned – lige nu frem til den 10. maj. Regeringens hjælpepakker har dog indtil videre holdt hånden under branchen.

Danske biografer får nemlig 100 procent refusion, fordi de er påbudt at lukke ned, og mange har sendt folk hjem med løn og får op mod 75 procent af lønudgifterne dækket.

»Det hjælper selvfølgelig meget på situationen lige nu,« siger Lars Werge.

Alligevel er der nervøsitet i branchen i Danmark.

»Vi ved ikke, hvornår vi kan åbne igen, og når vi gør, bliver det næppe uden restriktioner. Derudover ved vi ikke, hvilke film vi kan vise, da flere producenter har rykket deres film et godt stykke ud i fremtiden. Så der er meget uvished,« siger Lars Werge:

»Vi har en forventning om, at der går lang tid, før vi er tilbage på niveau. Vi frygter selvfølgelig, at selv når der bliver åbnet for biografer igen, så vil der måske være en mental effekt af det her, der gør, at færre kommer i biografen det første stykke tid. Så det er klart: Hvis der fortsat er restriktioner, når vi åbner, så er vores håb, at biograferne fortsat kan få støtte til at holde sig kørende.«