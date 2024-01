De fem rigeste personer i verden har hver især en pengetank, der bare bliver dybere og dybere.

Siden 2020 har verdens fem rigeste personer mere end fordoblet deres formue til svimlende 5.920 milliarder kroner.

Det viser en rapport fra organisationen Oxfam, der kæmper mod ulighed. Rapporten bygger på tal fra Forbes og Wealth X.

De store formuer tilhører Teslas topchef, Elon Musk, LVMH-chefen Bernard Arnault og hans familie, Jeff Bezos, som stiftede Amazon, Larry Ellison, der stiftede Oracle, og endelig den 93-årige investor Warren Buffett.

I rapporten fremgår det også, at de fattigste 60 procent af verdens befolkning er blevet fattigere.

Oxfam ønsker nemlig at mindske kløften mellem de ultrarige og resten af samfundet blandt andet ved at begrænse lønninger til topchefer og ved at indføre skatter på formuer og overskud.

»Disse ekstremer kan ikke accepteres som den nye norm, verden har ikke råd til endnu et årti med splittelse,« siger Aleema Shivji, der er midlertidig administrerende direktør i Oxfam, i en pressemeddelelse om rapporten.

Han slår fast, at syv af verdens 10 største virksomheder har en milliardær som topchef eller hovedaktionær.

»Hvis den nuværende tendens fortsætter, vil verden have sin første trillionær inden for et årti, men fattigdommen vil ikke blive udryddet i yderligere 229 år,« lyder det fra Aleema Shivji.

En trillion svarer til en milliard milliarder.