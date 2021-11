Champagnepropperne blev skudt af.

Propper fra den selvsamme champagne fra Pierre Peters, som Jyllands-Postens madanmelder, Niels Lillelund, havde fremhævet i sin anmeldelse af sit besøg på Hotel Scheelsmindes Restaurant Bühlmann.

En anmeldelse, der resulterede i usædvanlige seks stjerner.

»VI kan næsten ikke få armene ned,« siger Anemette Bühlamnn der driver Hotel Scheelsminde med sin mand Danni.

»Vi så den på e-avisen i går aftes, og så var der champagne til hele hotellet,« siger hun.

En af de 18 retter: Sprød tærte med sojamarineret hamachi og spicy sesam creme. Foto: Restaurant Bühlmann Vis mere En af de 18 retter: Sprød tærte med sojamarineret hamachi og spicy sesam creme. Foto: Restaurant Bühlmann

Det er Restaurant Bühlmanns 18 retters menu, kaldet Récit, som modtog de seks stjerner.

Her tages gæsterne med rundt i forskellige lokaler, der sætter den helt rette stemning omkring de retter og vine, der serveres. Et koncept, som er blevet justeret løbende i de to år, det har eksisteret.

»Retterne justeres hele tiden i forhold til sæson, men så har vi også ændret lidt på rækkefølgen på madrejsen. Hvor man starter henne og hvad historien er,« siger Anemette Bühlmann.

Og her har restauranten ramt plet. Det mener Niels Lillelund i hvert fald.

»Rodfæstethed og eventyrlyst er nøgleordene her, og udførelsen sker med utvungen sikkerhed i absolut øverste klasse. Hors classe, som de siger Frankrig,« afslutter han sin anmeldelse.

Anemette Bühlmann og de øvrige på hotellet vidste godt, at anmeldelsen var på vej.

»Han annoncerede efter besøget, at han havde været her, fordi der skulle sendes en fotograf,« siger Anemette Bühlmann.

Det er fire uger siden, hun blev gjort opmærksom på, at der var en anmeldelse på vej.

»Man får intet at vide. Det er jo hårdt at gå at vente,« siger hun.

De seks stjerner til den aalborgensiske restaurant er tiltrængt. Ikke bare for Restaurant Bühlmann, men hele Nordjylland, vurderer Anemette Bühlmann.

»Jeg håber, det kommer til at tiltrække flere foodies til Nordjylland generelt. Nordjylland har været lidt overset,« siger hun, og håber selvfølgelig også, at anmeldelsen kan skaffe flere gæster til Scheelsminde.

Og så er der jo spørgsmålet om Michelin-guiden. Får de nu øjnene op for Nordjylland? Der er nemlig endnu ikke blevet uddelt stjerner til de nordjyske restauranter.

Tror du, de læser Jyllands-Posten i Frankrig?

»Nej, men jeg regner med, de har nogle gode forbindelser herhjemme, der kan få den videre. Men der er ingen tvivl om, at vi håber, at Michelin kigger mod Nordjylland,« siger Anemette Bühlmann med en henslængt latter.