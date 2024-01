Snart kan VW-ejere føre en decideret samtale med deres bil.

Volkswagen præsenterer i denne uge helt ny teknologi på CES 2024, en stor techmesse i Las Vegas, og allerede om få måneder vil den nye teknologi være standardudstyr i en række af nye modeller.

I en pressemeddelelse fortæller Volkswagen således, at man fra andet kvartal i år vil producere biler, hvor den AI-baserede ChatGPT-teknologi er integreret i den stemmestyrede assistent.

Den nye udvikling betyder ifølge Volkswagen, at man nu kan stille sin bil generelle spørgsmål og samtidig styre infotainment-system, navigation og airconditioning – bare i form af en samtale mellem føreren og bilen.

»Dette kan være behjælpeligt på mange niveauer under en biltur: Det kan berige samtaler, afklare spørgsmål, interagere i et intuitivt sprog og give specifik information om bilen og meget mere – helt håndfrit,« lyder det fra Volkswagen.

Eksempelvis kan bilen skrue op for varmen, hvis føreren siger, at han/hun fryser, ligesom bilens navigationssystem kan guide mod en restaurant, hvis bilen hører, at man er sulten.

Volkswagen pointerer i pressemeddelelsen, at ChatGPT ikke får adgang til data om bilen, og spørgsmål og svar slettes med det samme for at 'bevare det højeste niveau af datasikkerhed'.

»Takket være den gnidningsløse integration af ChatGPT og stærke samarbejde med vores partner, Cerence, tilbyder vi vores førere ekstra værdi og direkte adgang til det AI-baserede værktøj,« siger Kai Grünit, som er medlem af Volkswagens bestyrelse for teknisk udvikling.

Volkswagen fortæller desuden, at den nye teknologi vil være standardudstyr i en længere række af biler: ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, Tiguan, Passat og i den nye Golf.