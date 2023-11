Det har ikke været dyrere i ti måneder.

Det er bidende koldt udenfor, og danskerne er for alvor trukket i vinterjakkerne. Men det er ikke kun os, som bliver påvirket af vejret.

Ifølge B.T.s egen elprisberegner er prisen torsdag mellem to og tre kroner per kilowatttime.

Og TV 2 skriver videre, at priserne ikke har været højere i ti måneder. Siden 7. februar for at være præcis.

Kristian Rune Poulsen, der er chefkonsulent hos Green Power Denmark, har også noteret sig, at priserne er bemærkelsesværdigt høje lige nu.

Og kigger man udenfor, så har vi synderen, siger han:

»Lige nu er det rigtig koldt, og efterspørgslen på strøm er stor. Derfor er elforbruget højt. Generelt når det er mørkt, så stiger elforbruget selvsagt,« siger han indledningsvis til B.T.

Samtidig er vi inde i en periode med meget lidt blæst, hvilket også spiller en rolle, påpeger han:

»I Danmark har vi over 100.000 huse, som er varmet op med el. Så der er godt gang i den. Og den skal så produceres.«

»Normalt får vi god hjælp af vores vindmøller. Men vi har ikke nok af dem til for alvor at få elprisen ned. Selvom det blæser lidt op i dag i Danmark, så er der ikke så meget vind i resten af Nordeuropa. Derfor skal vi have hjælp af de dyre, fossile kraftværker i Europa til at producere den sidste kWh.«

De fleste husker formentlig energikrisen i 2022, hvor Danmark og resten af Europa betalte rekordhøje summer for elregningerne.

Men man kan godt tage det roligt, hvis man spørger Kristian Rune Poulsen.

Han forventer ikke, at det bliver markant dyrere over tid i den nærmeste fremtid:

»Vi brænder gas og kul for at producere strømmen, men priserne på de brændsler er ikke steget. Faktisk er prisen på gas faldet lidt de sidste par dage. Det var jo det stik modsatte under energikrisen. Her steg prisen markant på gas og derfor også elpriserne.«

»Men så længe, vi ikke ser en stigning på brændsler, så giver det ikke tro på, at vi er på vej ind i en ny krise. Det er bare vejret, der spiller med musklerne, og giver høje priser, indtil temperaturen stiger eller det blæser op igen.«

Kristian Rune Poulsen påpeger afslutningsvis, at den gennemsnitlige elpris i november dog er på niveau med august og september – og det ændrer de kolde dage ikke noget ved.

»Et par dyre dage flytter ikke gennemsnittet meget. Der skal mere langvarigt dårlig energivejr til.«

Ifølge Kristian Rune Poulsen vil elpriserne torsdag være dyrest mellem klokken 18 og 19.

Ritzau har også beskrevet, hvordan det kolde vejr for nylig har givet det største elforbrug i flere år. Det kan du mere om her.