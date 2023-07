Der er mange danskere, der ynder at komme et ekstra skvæt stærk sauce på deres aftensmad.

Om det er i det asiatiske køkken, i en dressing eller noget tredje, så er Sriracha en del af mange danskeres køkken eller køleskab.

Men der er nu dårligt nyt på vej til dem, der elsker stærk mad.

Producenten bag den populære chilisauce Sriracha bebuder nemlig en nedskalering i produktionen hos producenten Huy Fong Foods. Det skriver The Guardian.

For tørke i Mexico og faldende vandstand i Colorado-floden har ført til en stærk faldende produktion af de røde jalapenos, og chilien er en nøgleingredienserne i den brandvarme sauce.

»Det er en svær vækst at dyrke,« siger planteforsker Stephanie Walker ved New Mexico University. Hun forklarer også, at planten kræver meget vand og forarbejdning.

Der er fem arter af chilipeber, spredt over Amerika, fra Mexico til Bolivia, der har den varme, der kræves til Sriracha-saucen. Nogle af disse varianter kræver kunstvanding, men der er ikke nok vand til det.

»Normalt dyrkes chilien ved kunstvanding. Men forsyningen af ​​vand har været faldende, og hvis du ikke har en vis minimumsmængde af vand til at vande dine afgrøder, vil der ikke være en afgrøde, medmindre der er regn,« sagde Paul Gepts, en afgrødeforsker ved University of California, Davis.

Sriracha chilisauce bliver produceret af Huy Fong Foods i Californien. Foto: Nick Ut/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Sriracha chilisauce bliver produceret af Huy Fong Foods i Californien. Foto: Nick Ut/AP/Ritzau Scanpix

Og fans af den verdenskendte sauce med grønt låg vil tydeligt kunne smage forskellen uden den røde chili, og derfor vil producenten derfor forblive loyal over for originalen.

»Den røde jalapenos dikterer virkelig saucens særlige smag og kvalitet, hvorfor man så skal have jalapenos med, og det er på grund af den unikke smagsprofil, som forbrugerne elsker. Det er den der meget skarpe, syrlige, næsten citrusnoter af chilien,« sagde Stephanie Walker yderligere.

Og som så meget andet, når kendte produkter er i problemer, så går folk amok med at sælge det til overpris på diverse hjemmesider i håb om at tjene boksen.

På sider som Amazon og eBay kan du nu købe en flaske af chilisaucen for hele 120 dollar eller knap 820 danske kroner, skriver det britiske medie.

Producenten ved ikke, hvornår produktionen genoptages i fuld skala.