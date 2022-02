Næste gang du smider en chokoladebar ned i kurven eller tager en pakke kondomer ned fra hylden i supermarkedet, må du regne med at betale mere for varerne end tidligere.

For nu varsler både fødevareproducenten Nestlé og kondomproducenten Reckitt Benckiser, at kunderne i den nærmeste fremtid må forvente prisstigninger.

Det skriver det britiske medie BBC.

Den schweiziske fødevareproducent Nestlé er blandt andet kendt for populære produkter som KitKat-chokoladebarer og kaffemærket Nescafé.

Men nu får stigende energi- og fragtpriser overalt i verden også konsekvenser for den lille, sprøde chokoladebar.

»Der er nærmest ikke noget sted i virksomheden, der er fritaget for inflation nu,« siger den administrerende direktør i Nescafé Mark Schneider.

Prisstigningerne på dagligvarer er generelt steget kraftigt siden midten af 2020.

Coronakrisen har nemlig betydet, at der er kommet en stigende inflation.

Næste gang du griber ud efter en pakke Durex-kondomer, kan de koste mere end før. Foto: Julian Stratenschulte

Det betyder, at kunderne må gribe dybere i lommerne, når de skal betale ved kassen.

Men det er ikke kun chokoladen, der bliver dyrere.

Samme melding lyder også fra den britiske virksomhed Reckitt Benckiser, der står bag produkter som Durex-kondomer og sæben Dettol.

Kondomproducenten håber dog på at kunne absorbere de fleste at prisstigningerne, så det ikke går for hårdt ud over kunderne.