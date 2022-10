Lyt til artiklen

Det er blevet efterår, og mange danskere skal snart fyre op i deres naturgasfyr.

Men mange venter og tør knap nok skrue på gashanen, da mange er nervøse for en stor regning.

Børsen skriver dog, at der godt nyt til danskerne, for faktisk er gasprisen dykket ret kraftigt de seneste dage.

Tirsdag formiddag er gasprisen nemlig nede og ramme 163 euro pr. megawatt-time på det europæiske benchmark, den hollandske notering på naturgas til levering om en måned.

Det betyder, at selvom der fortsat er krig, gaslækage på Nord Stream 1 og 2, så påvirker det ikke prisen på naturgas.

Bloomberg skriver, at det blandt andet er på grund af højere temperaturer i Europa og de næste to uger, moderat til højt potentiale for vindenergi den kommende tid og fyldte gaslagre i hele Europa.

Før den formodede sabotage var gasprisen på omkring 180 euro. Og det er vel at mærke meget, meget lavere end de voldsomme 340 euro pr. megawatt-time, som gassen toppede på sidst i august.

Man skal faktisk helt tilbage til midten af juli for at finde en lavere gaspris.