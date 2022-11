Lyt til artiklen

Det kommer til at gøre lidt mere ondt på pengepungen, hvis du bor i Aalborg.

For Aalborg Forsyning varsler nu en prisstigning på fjernvarmen fra 1. december 2022.

Det skriver forsyningsselskabet, der administrerer 180.000 kunder, i en pressemeddelelse.

»Nu stiger varmepriserne også i Aalborg. Den 1. december stiger den variable varmepris fra 0,456kr./KWh til 0,547 kroner/kWh, hvilket for den enkelte forbruger med et standardhus på 130 kvm og et årligt forbrug på 18,1 MWh vil give meromkostning på godt 2.000 kroner om året. Det svarer til en stigning på cirka 15 procent,« skriver de.

Og det er selvfølgelig, at man ikke ser godt på den nuværende situation.

»Det er en rigtig ærgerlig situation, for vi ved, at mange forbrugere er trængte lige nu, hvor der er prisstigninger på stort set alt,« siger Per Clausen, bestyrelsesformand for Aalborg Forsyning og fortsætter:

»Derfor har vi gjort alt for at holde varmeprisen i ro, men Aalborg Forsyning er ramt af et udfordret og uforudsigeligt energimarked, og dertil har Nordjyllandsværket været ude af produktion i fem måneder i forbindelse med et havari.«

Den kommende stigning vil først blive revurderet til september i 2023.

I begyndelsen af 2022 var energimarkedet udfordret som følge af Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 og de efterfølgende sanktioner mod import af blandt andet kul fra Rusland.

I Aalborg Forsyning medførte det store udfordringer med at sikre de fornødne kulleverancer fra ikkerussiske leverandører.