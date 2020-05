Når danskerne hver måned går og bruger af deres hårdt tjente penge frem mod næste lønningsdag, er der udgifter til det løbende forbrug, man simpelthen ikke kan komme udenom.

Det er blandt andet mad, drikke, husholdningsartikler og selvfølgelig, hvis man ellers vil holde sig nogenlunde anstændig, personlig plejeprodukter som sæbe, hygiejneprodukter, hårvoks, deodorant og barberblade.

I den sidste kategori af varer er der efterhånden opsigtsvækkende mange penge at spare.

For selv om pakken, mærket og indholdet er identisk, kan man spare både 20, 30, 40 og 50 procent på varer som ansigtscreme, barberblade og shampoo.

Man skal bare gøre sit forarbejde ordentligt og købe varerne de rigtige steder.

Det viser et pristjek af personlig plejeprodukter, som B.T. har foretaget.



»Her er tale om prisforskelle, der virkelig er til at tage og føle på. Og det er også for høje forskelle. Det vil få de kæder, der ligger i den dyre ende af pristjekket, til at rynke brynene og se, om de skal lave noget om,« vurderer Bruno Christensen, ekspert i detailhandel.

B.T. har sat sig for at vise, hvor du skal slippe færrest penge, når du køber personlig plejeprodukter. Resultatet er overvældende klart.

I en sammenligning af 16 personlig pleje-produkter er det kæden Normal, der kommer billigst ud. Dermed vinder Normal B.T.s pristjek af personlig pleje-produkter.

Og sejren er ganske enkelt suveræn. (Se hele pristjekket længere nede i artiklen)

Fra Normal på førstepladsen med den billigste kurv til 459,50 kroner er kurven fra Matas, der indtager andenpladsen, 266,70 kroner dyrere. Kurven er dermed godt 36 procent billigere i Normal.

Og det er en position, som Normal har nydt voldsomt godt af.

Siden Normal kom ind på det danske marked i starten af 2013, har kæden åbnet over 150 butikker og skabt en milliardforretning.

Normals prissætning på personlig pleje-produkter har lagt så stort et pres på markedet, at de generelle forbrugerpriser på varer som shampoo, tandpasta, makeup og lignende er faldet med 16 procent siden starten af 2013, viser tal fra Danmarks Statistik.

»Normal har skabt en unik position ved at parallelimportere deres varer fra andre EU-lande. Det gør, at de er i en situation, hvor dagligvarebranchen eksempelvis slet ikke kan konkurrere med dem,« forklarer Bruno Christensen.

Og rigtigt nok: Prisforskellen fra Normal til kæder som Føtex og Kvickly er endnu større end ned til Matas.

FAKTA: Sådan gjorde vi Alle priser er indsamlet 25. maj. Herefter er de fremsendt til kæderne, som har haft mulighed for at rette og kommentere. Der er tale om normalpriser. Der kan forekomme omregninger fra andre mængder.

Men både Coop, der driver Kvickly, og Føtex mener, at der skal inkluderes nogle mellemregninger for at forstå, hvorfor de kommer ud af pristjekket med en kurv, der er så meget dyrere end Normals.

»Kunderne vil sjældent støde på sådan en samlet pris. Den her type varer er meget ofte på tilbud, så vores kunder vil se det her pristjek og vide, at det meget ofte er billigere,« siger Jens Juul Nielsen, kommunikationsdirektør for Coop:

»Vi ser mest efter at være konkurrencedygtige med vores konkurrenter i Føtex. Normal er et helt andet koncept med parallelimport. Vi har et fast og bredt sortiment, og det betyder også noget.«

Også Karin Helene Sommer, marketingsdirektør i Føtex, påpeger, at Føtex' koncept er markant anderledes end Normal med et bredt, fast sortiment.

Hun mener også, at Føtex' kunder sjældent vil løbe ind en samlet pris, der ligner den i pristjekket.

»I nogle uger vil nogle af varerne være billigere hos os end Normal, fordi de er på tilbud. Så man skal nok lave en gennemsnitsberegninger over en længere periode for at få et reelt indblik i, hvad vores kunder betaler for personlig pleje i Føtex,« siger Karin Helene Sommer.

Hun erkender dog, at Føtex har fokus på priserne.

»For et par år siden startede vi en proces, hvor vi kunne se, at nogle af de her varer ikke bliver solgt, når de står til normalpris, fordi de er lidt for høje. Så vi kigger også på en prispolitik, der hedder faste, lave priser,« siger Karin Helene Sommer.

Også Jens Juul Nielsen melder, at resultatet kan få Coop til at se nærmere på prissætningen.

»Det gør vi altid i forbindelse med de her pristjek.«

»Men det her er altså en kategori af varer, hvor vi ofte har store tilbud på mærkevarer, og det er en model, vores kunder er glade for.«