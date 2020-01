I starten af 1983 kom en ny variant af Coca-Cola ind på det danske marked. Det blev et kæmpe hit. Ikke kun i Danmark. I hele verden.

På to år blev den nye Coca-Cola light verdens mest populære lightsodavand. Men eftertiden har budt på en brutal nedtur, som nu kulminerer.

Coca-Cola har netop annonceret, at den ikoniske sodavand får kniven i Danmark. Den fjernes simpelthen fra handlen.

Det skriver den verdensomspændende gigant i en pressemeddelelse.

I stedet kommer en sodavand ved navn Coca-Cola light taste, som også bliver introduceret i andre smagsvarianter.

Og der er ikke bare tale om, at Coca-Cola light får et nyt navn. Den forsvinder. Den nye variant er en helt anden opskrift.

Selvom der måske sidder en masse danskere derude, som sværger til Coca-Cola light, frygter Coca-Cola ikke at skuffe de trofaste kunder.

»Vi har en loyal fanskare. Det er et nyt produkt, vi lancerer, som minder meget om det gamle, men vi mener, at det har en klart bedre smag,« siger Jes Randrup Nielsen, kommunikationschef i Coca-Cola Danmark, til B.T. og uddyber:

Coca-Colas nye varianter. Foto: Presse Vis mere Coca-Colas nye varianter. Foto: Presse

»Produktet skal indimellem udvikle sig. Det har vi ikke gjort længe, så nu tager vi et skridt i den retning.«

Den nye variant er allerede blevet lanceret flere steder rundtomkring i verden. Her har den ifølge Coca-Cola været et stort hit. Det regner Coca-Cola også med, at den bliver i Danmark.

»Vi har testet den hos forbrugerne og hos fans af den gamle smag, så vi er ikke så nervøse. Vi er ret sikre på, at den nye smag også går an,« siger Jes Randrup Nielsen:

»Nu sender vi den på markedet, og så håber vi, at folk vil prøve at smage den. Så må vi tage stilling til, hvad resultatet viser, men vi er ret overbevist om, at det her bliver en succes.«