I slutningen af februar landede en analyse fra Dansk Erhverv, som for dele af dansk dagligvarehandel var bekymrende nyt. Markedet for dagligvarer på nettet var gået i stå.

Det lignede en lille krise for det, der gennem flere år er udråbt til fremtidens supermarkeder. Men så kom coronakrisen. På rekordtid er alt ændret på forbløffende vis.

På ganske få uger er branchen for dagligvarer på nettet bogstavelig talt eksploderet.

Kunderne vælter ind. Nemlig.com, Coopmad.dk, Bilka to Go og Rema 1000's Vigo-koncept har så travlt, at man flere steder kæmper for at ansætte nok mennesker til at kunne følge med.

Samtidig er Nettos længe ventede tjeneste Fillop pludselig gået i luften.

Situationen kan meget nemt blive et enormt gennembrud for branchen. Mange af de kunder, som ellers aldrig kunne drømme om at bestille ris og mælk på nettet, er pludselig kommet med på vognen.

Et godt eksempel er Jytte Kristensen i Hundested.

Jytte og hendes mand er kronisk syge og tør ikke gå ud på grund af coronakrisen. Så de er gået fra aldrig at købe dagligvarer på nettet til at have bestilt to gange fra Rema 1000's Vigo og en enkelt gang fra Nemlig.com.

Jytte Kristensen Foto: Privat Vis mere Jytte Kristensen Foto: Privat

»Hos Rema 1000 kender man jo varerne i forvejen, og det har fungeret ret fantastisk. Det er godt, man kan få den hjælp,« siger Jytte Kristensen og understreger:

»Det kan godt være, vi fortsat vil benytte os af det, når vi er på den anden side af det her, selvom vi jo har godt af at komme ud og røre os.«

Og det er her, chancen for et storstilet gennembrud for alvor ligger: Blandt de kunder, som er kommet ind i en verden, de aldrig har prøvet før.

»Der er ingen tvivl om, at nogle af de mennesker, som lige nu bliver vænnet til at købe dagligvarer på nettet, bliver hængende efter krisen. Dagligvarekæderne på nettet vil vinde på den her situation,« vurderer Bruno Christensen, ekspert i detailhandel.

Hos butikkerne, der sælger dagligvarer på nettet, forventer man selv, at en del kunder bliver i butikken.

Både Rema 1000, Nemlig.com, Bilka to go og Coopmad.dk siger til B.T., at de forventer, at den øgede interesse vil smitte af på tiden efter coronakrisen.

»Vores erfaring er, at når kunderne oplever den bekvemmelighed, der er ved at få leveret varerne direkte til døren, så vænner flere sig til at gøre det. Den største barriere for at handle dagligvarer online er vaner,« siger Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop.

På deres tjeneste Coopmad.dk har der været tale om en fordobling i antallet af bestillinger under coronakrisen:

»Vi forventer, at vi, også efter den aktuelle situation, vil se en større vækst,« siger Jens Juul Nielsen.

Netop det med vaner kan blive ret afgørende. Jens Jørgen Nielsen fra Holstebro er en af dem, der også har handlet dagligvarer på nettet for første gang under coronakrisen.

»Jeg nåede at handle et par gange i supermarkedet, men så fik jeg dårlig samvittighed, for min kone er kronisk syg. Så jeg bestilte på nettet, og så kom der en venlig mand med varerne. Jeg er ret begejstret for, hvordan det fungerer,« siger 68-årige Jens Jørgen Nielsen:

»Men vi gør det af nød lige nu. Jeg kan godt lide at komme ud og se varerne, det må jeg indrømme. Men lige nu får jeg det leveret gratis, og det gør jeg også næste gang.«

Jens Jørgen Foto: Privat Vis mere Jens Jørgen Foto: Privat

Hos Nemlig.com, der gennem flere år har satset fuldt ud på at sælge dagligvarer på nettet, er man ikke i tvivl.

For dem har coronakrisen været et enormt boom, som har betydet, at man har hyret 200 nye medarbejdere.

Lige nu ligger Nemlig.com 50 procent over, hvad de gjorde sidste år i salg.

»Vi regner med tocifrede væktsrater de næste mange år,« lyder budskabet fra Mikkel Pilemand, kommerciel direktør i Nemlig.com.