Det var en mail i indbakken, hvor 42-årige Casper Bach blev varslet endnu en prisstigning på bredbånd, som gjorde udslaget.

Egentlig havde Casper været hos YouSee i mange år og været godt tilfreds. Men den seneste prisstigning gav Casper en følelse af, at han måtte gøre noget nyt. At han måtte undersøge sine muligheder.

»Det skulle stige til 299 kroner om måneden, og det føles som ekstremt meget at betale for internet. Jeg har jo altid været klar over, at det er lidt dyrere hos YouSee, men jeg har været rigtig glad for den service, de har leveret,« siger 42-årige Casper Bach fra Viborg:

»Men det var blevet prisstigning på prisstigning, følte jeg. YouSee ville have lidt for meget for varen til sidst.«

Så Casper gik i gang med at undersøge markedet.

Ikke længe efter faldt han over en løsning hos Boxer.

Her ville prisen falde med 59 kroner om måneden – til 240 kroner.

Samtidig blev hastigheden markant højere.

Casper Bach sparede penge og forbedrede sin forbindelse med en enkel gennemgang af bredbåndsmarkedet. Foto: Privat Vis mere Casper Bach sparede penge og forbedrede sin forbindelse med en enkel gennemgang af bredbåndsmarkedet. Foto: Privat

Casper gik fra at få 100/20 Mbit hos YouSee til 200/25 Mbit hos Boxer.

Og han sparede altså penge samtidig.

»Jeg troede, at jeg måske skulle skifte kabler og alt muligt, men de kunne bruge det, jeg i forvejen havde,« siger Casper:

»Så det var en 'no brainer' for mig at skifte.«

I dag sparer Casper 708 kroner om året, og han har samtidig fordoblet sin downloadhastighed.

Og hans oplevelse er langt fra enestående.

Der er nemlig solid mulighed for at spare penge - eller få en højere forbindelse til samme eller sågar en lavere pris, end du betaler i dag.

B.T. har gennemgået priserne hos 14 bredbåndsudbydere.

FAKTA: Om pristjekket B.T. er gået efter udbydernes billigste bredbåndsprodukt, som indeholder mindst 100/mbit download. Der er tale om produkter, som leveres via kabel-tv eller fiber. Mobilt bredbånd er ikke medtaget i pristjekket. Priserne er normalpriser - og dermed renset for kampagner. Det betyder, at der nogle steder kan være billigere oprettelse lige nu, end det fremgår af tabellen. Vi har registreret det maksimale, udbyderne kan levere - og derfor kan der være tilfælde, hvor de ikke kan levere den nævnte hastighed på din adresse. Alle priser har været sendt til udbyderne, som har haft mulighed for at komme med kommentarer og rettelser. Alle priser indsamlet i uge 2. STOFA: Her har vi angivet det maksimale, Stofa kan levere. Er det fibernet, hedder forbindelsen 100/100. Er det via kabel-tv hedder forbindelsen 100/50. Forsendelsesgebyret gælder kun for nogle kunder, men er anført i skemaet.

Her har vi set nærmere på udbydernes billigste abonnementer med mindst 100 Mbit-download.

Gennemgangen afslører, at der fra den dyreste til den billigste udbyder er 1.479 kroner at spare på bare de seks første måneder, når man indregner forsendelse og oprettelse i prisen.

Fra de dyreste udbydere til den billigste er der - på den rene abonnementspris - 1.200 kroner at spare om året.

Og der er én klar og tydelig vinder af B.T.s pristjek.

Kviknet er både billigst på de første seks måneder efter oprettelse - og har den billigste abonnementspris. Dermed er Kviknet kåret til Danmarks billigste bredbåndsudbyder.

B.T.s gennemgang af udbyderne afslører dog også, at der er mange ting, du skal gøre dig klart, før du skifter.

Generelt er de hastigheder, udbyderne skilter med, ’op til’ – det vil sige, at du skal undersøge nøje, om udbyderen overhovedet kan levere den forbindelse til din adresse, før du tegner abonnement.

Derudover skal du også gøre dig klart, hvad du har af behov for teknisk assistance og service, da der kan være en meget direkte sammenhæng mellem prisniveau og størrelsen på udbyderens kundeserviceafdeling.