Først den ene vej og så den anden vej.

Tirsdag kom meldingen, at den populære den danske webshop Pixizoo måtte sande et nederlag og kaste håndklædet i ringen og lade vrede kunder hænge i telefonen.

Men allerede dagen efter er der godt nyt, for Pixizoo ser ud til at blive reddet fra konkurs. Det skriver Finans på baggrund af en pressemeddelelse fra Jesper Mark, der forud for konkursen var medejer og direktør i Pixizoo.

Det viser sig, at det er en investorgruppe med flere tidligere ejere i front har opkøbt Pixizoos webshop, varelager og brand.

Men om julegaverne kommer til tiden, det vides ikke. Af hjemmesiden fremgår det stadig, at de 'desværre ikke kan garantere levering inden jul'.

Kurator, af det nu daværende konkursbo, Søren Christensen Volder, der er partner ved Bech Bruun og har stået for handlen, ønsker partnerne ikke at oplyse prisen for handlen.

»Vi har fået det beløb for virksomheden, som uafhængige vurderingsmænd har vurderet, at aktiverne var værd. Vi har haft rigtig mange interesserede, og vi har også fået flere gode bud på aktiviteterne. Ét bud var dog markant det bedste, og vi har fået en for konkursboet fornuftig pris.,« siger han.

Søren Christensen Volder oplyser til Finans, at det ikke er lykkedes at sikre penge til samtlige investorer.

Stærkt utilfredse kunder havde på både Facebook og Trustpilot brokket sig over pakker, der ikke kommer frem, dårlig kundeservice – og at det er umuligt at hente bestilte pakker i Pixizoo's fysiske butik i Skejby i Aarhus, fordi en seddel i vinduet viser, at den midlertidigt holder lukket.